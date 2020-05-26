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2020-05-26T13:54
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Конкретных дат заседания Госсовета по экономике пока нет, заявил Песков
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РИА Новости

Конкретных дат заседания Госсовета по экономике пока нет, заявил Песков

13:54 26.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Формат, в котором будет согласовываться общенациональный план по восстановлению экономики, пока неясен, конкретных дат проведения заседания Госсовета пока тоже нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ.
"Пока нет ясности по тому формату, в котором будет согласовываться этот общенациональный план, и пока каких-то наметок по проведению Госсовета нет. Возможны разные форматы его проведения, но точного времени я пока вам дать не могу, оно неизвестно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда состоится заседание Госсовета на котором, возможно, будет согласовываться общенациональный план по развитию экономики.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
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