Конкретных дат заседания Госсовета по экономике пока нет, заявил Песков

"Пока нет ясности по тому формату, в котором будет согласовываться этот общенациональный план, и пока каких-то наметок по проведению Госсовета нет. Возможны разные форматы его проведения, но точного времени я пока вам дать не могу, оно неизвестно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда состоится заседание Госсовета на котором, возможно, будет согласовываться общенациональный план по развитию экономики.