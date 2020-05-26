Конкретных дат заседания Госсовета по экономике пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Формат, в котором будет согласовываться общенациональный план по восстановлению экономики, пока неясен, конкретных дат проведения заседания Госсовета пока тоже нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ.
"Пока нет ясности по тому формату, в котором будет согласовываться этот общенациональный план, и пока каких-то наметок по проведению Госсовета нет. Возможны разные форматы его проведения, но точного времени я пока вам дать не могу, оно неизвестно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда состоится заседание Госсовета на котором, возможно, будет согласовываться общенациональный план по развитию экономики.