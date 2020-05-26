Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:43
https://ria.ru/20200526/1572003529.html
В Оренбургской области умер шестой пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Оренбургской области умер шестой пациент с коронавирусом

13:43 26.05.2020
380
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
УФА, 26 мая - РИА Новости. Пациентка с коронавирусом скончалась в Оренбургской области, число умерших в регионе возросло до шести, сообщил областной минздрав.
По данным ведомства, в Оренбургской области 1 855 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявлены 73 новых случая, в том числе коронавирус выявлен у 20 человек, въезжающих в регион.
"К сожалению, в Оренбуржье шестой летальный случай: причиной смерти пациентки из Акбулака, которая в течение двух недель получала лечение в ковидном центре, стал коронавирус", - сообщает минздрав области.
На 26 мая 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, пятеро на искусственной вентиляции легких, 68 пациентов получают кислородную поддержку. Еще 134 оренбуржца в состоянии средней тяжести.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОренбургская областьОбщество
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В Волгоградской области число жертв коронавируса достигло 16
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Пензенской области умерли еще два пациента с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров во время встречи
Песков рассказал, что Путин сам решает, с кем встретиться лично
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Министр топлива и энергетики РСФСР Владимир Лопухин
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В Тамбовской области умер девятый пациент с коронавирусом
Машина скорой помощи
В Ульяновской области умер пациент с коронавирусом
Машина скорой помощи
В Саратовской области умерли пять пациентов с коронавирусом
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Более 18 тыс предпринимателей Оренбуржья нуждаются в финансовой поддержке
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Петербурге умерли еще 12 человек с коронавирусом
Врач в инфекционной больнице
В больнице №20 в Петербурге умерли два врача, заболевшие COVID-19
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал признаки проблем со щитовидной железой
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков поблагодарил медиков, лечивших его от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Спасатели за сутки потушили 57 лесных пожаров в России - Авиалесоохрана
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
Лента новостейМолния