В Оренбургской области умер шестой пациент с коронавирусом

УФА, 26 мая - РИА Новости. Пациентка с Пациентка с коронавирусом скончалась в Оренбургской области , число умерших в регионе возросло до шести, сообщил областной минздрав.

По данным ведомства, в Оренбургской области 1 855 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявлены 73 новых случая, в том числе коронавирус выявлен у 20 человек, въезжающих в регион.

"К сожалению, в Оренбуржье шестой летальный случай: причиной смерти пациентки из Акбулака, которая в течение двух недель получала лечение в ковидном центре, стал коронавирус", - сообщает минздрав области.

На 26 мая 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, пятеро на искусственной вентиляции легких, 68 пациентов получают кислородную поддержку. Еще 134 оренбуржца в состоянии средней тяжести.