ОНФ направил в правительство предложения по поддержке региональных СМИ

"Общероссийский народный фронт направил председателю правительства РФ предложения по поддержке региональных и местных СМИ в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Этому предшествовал опрос журналистов, в котором за принятие указанных мер проголосовало почти 600 журналистов из более чем 200 редакций СМИ", - говорится в сообщении.