ОНФ направил в правительство предложения по поддержке региональных СМИ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт направил в правительство РФ предложения по поддержке региональных и местных СМИ в период пандемии коронавируса, за принятие этих мер уже проголосовали почти 600 российских журналистов, сообщает пресс-служба движения.
"Общероссийский народный фронт направил председателю правительства РФ предложения по поддержке региональных и местных СМИ в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Этому предшествовал опрос журналистов, в котором за принятие указанных мер проголосовало почти 600 журналистов из более чем 200 редакций СМИ", - говорится в сообщении.
Как рассказала замруководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, Народный фронт предлагает отнести региональные и местные СМИ к пострадавшим отраслям и распространить на них соответствующие меры поддержки: отсрочку по уплате налогов, мораторий на применение мер взыскания недоимок по налогам; снижение размера страховых взносов с 30 до 15%; мораторий на приостановление операций по банковским счетам. Общественники просят правительство также дать соответствующие рекомендации в российские регионы.
"К сожалению, до сих пор на законодательном уровне не принята инициатива ОНФ о статусе регионального СМИ. Не закреплено в законе, какое именно СМИ можно считать региональным. Но такие критерии можно установить при выделении господдержки. Основной контент таких СМИ касается региона, и распространяются они прежде всего на территории региона. Мы считаем, что для страны важно сохранить независимую региональную журналистику. Она выполняет важную функцию – информирование населения", - приводит пресс-служба слова зампредседателя Госдумы, члена центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.