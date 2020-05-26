Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T13:33
https://ria.ru/20200526/1572003035.html
ОНФ направил в правительство предложения по поддержке региональных СМИ
https://cdn23.img.ria.ru/images/102342/42/1023424214_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_2ae6f2f866390cf6b55c9b1e994526f3.jpg
РИА Новости

ОНФ направил в правительство предложения по поддержке региональных СМИ

13:33 26.05.2020
113
© Fotolia / fragolerosseГазеты
Газеты
© Fotolia / fragolerosse
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт направил в правительство РФ предложения по поддержке региональных и местных СМИ в период пандемии коронавируса, за принятие этих мер уже проголосовали почти 600 российских журналистов, сообщает пресс-служба движения.
"Общероссийский народный фронт направил председателю правительства РФ предложения по поддержке региональных и местных СМИ в ситуации распространения коронавирусной инфекции. Этому предшествовал опрос журналистов, в котором за принятие указанных мер проголосовало почти 600 журналистов из более чем 200 редакций СМИ", - говорится в сообщении.
Как рассказала замруководителя исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, Народный фронт предлагает отнести региональные и местные СМИ к пострадавшим отраслям и распространить на них соответствующие меры поддержки: отсрочку по уплате налогов, мораторий на применение мер взыскания недоимок по налогам; снижение размера страховых взносов с 30 до 15%; мораторий на приостановление операций по банковским счетам. Общественники просят правительство также дать соответствующие рекомендации в российские регионы.
Кафе Грильница в Новосибирске закрыла посадочные места и работает только на вынос
11 апреля, 10:53
Остались детали. СМИ узнали планы кабмина РФ по поддержке экономики
"К сожалению, до сих пор на законодательном уровне не принята инициатива ОНФ о статусе регионального СМИ. Не закреплено в законе, какое именно СМИ можно считать региональным. Но такие критерии можно установить при выделении господдержки. Основной контент таких СМИ касается региона, и распространяются они прежде всего на территории региона. Мы считаем, что для страны важно сохранить независимую региональную журналистику. Она выполняет важную функцию – информирование населения", - приводит пресс-служба слова зампредседателя Госдумы, члена центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
100003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаОльга Тимофеева (депутат ГД)Общероссийский народный фронтГосдума РФВОЗОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
ГД может принять проект о праве студентов преподавать в школах 27 мая
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре
В Общественной коллегии по жалобам на СМИ рассказали о числе обращений
Веб-аналитик МИА Россия сегодня Игорь Тугушев
На модуле SputnikPro обсудят инструменты веб-анализа сайтов
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Число выздоровевших от коронавируса в Южной Осетии достигло 22
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Мишустин призвал работать на перспективу, несмотря на ситуацию с COVID-19
Пациент в палате интенсивной терапии в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России более 1,5 тысячи наркологических коек отдали на лечение COVID-19
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
Данные россиян из цифровых пропусков удалят после их отмены
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
ФЕОР пожертвовала больницам 15 миллионов рублей на борьбу с COVID-19
Министр топлива и энергетики РСФСР Владимир Лопухин
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Медицинский работник
Роддом в чувашском Алатыре перепрофилируют под лечение больных с COVID-19
Ттигр
Greenpeace выступила против геологоразведки под Хабаровском из-за тигров
Овощи
В Новосибирске разрешили возобновить работу продовольственным рынкам
Осмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
На границе с Китаем в Приморье с опережением графика пропускают фуры
Медицинский работник
В России провели более 9,1 миллиона тестов на коронавирус
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
00:42Кадыров призвал борющихся с COVID-19 специалистов отказаться от отпусков
00:40Вывозной рейс с россиянами на борту прибыл из Таджикистана в Екатеринбург
00:31"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
Лента новостейМолния