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2020-05-26T12:59
https://ria.ru/20200526/1572000819.html
В Подмосковье около 73 тысячам самозанятым вернут налоги с 1 июня
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РИА Новости

В Подмосковье около 73 тысячам самозанятым вернут налоги с 1 июня

12:59 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Около 73 тысячам самозанятым вернут суммы налога на профессиональный доход с 1 июня, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Самозанятым гражданам, таких в Подмосковье по итогам 2019 года – 73 тысячи человек, в полном объеме вернут суммы налога на профессиональный доход. Чтобы получить данную меру поддержки не нужно оформлять заявку, возврат налога будет осуществляться автоматически", - говорится в сообщении.
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Сумма налога поступит на банковские карты, привязанные в приложении "Мой налог", рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
Граждане, которые не привязали банковские карты, должны сделать это в приложении "Мой налог" в разделе "Прочее", "Платежи", "Добавить карту", рассказали в пресс-службе.
Также 93,5 тысяч самозанятых региона получат дополнительный "налоговый капитал" в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), за счёт выделенных средств они смогут оплатить налоги за текущий год, уточнили в ведомстве. При этом налоговый капитал в течение текущего года будет автоматически применяться для полной уплаты налога на профессиональный доход, добавили там.
"Дополнительная информация о порядке и сроках осуществления выплат будет размещена на сайте ФНС России после принятия соответствующих нормативных правовых актов", - следует из релиза.
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