В Подмосковье около 73 тысячам самозанятым вернут налоги с 1 июня

Граждане, которые не привязали банковские карты, должны сделать это в приложении "Мой налог" в разделе "Прочее", "Платежи", "Добавить карту", рассказали в пресс-службе.

Также 93,5 тысяч самозанятых региона получат дополнительный "налоговый капитал" в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), за счёт выделенных средств они смогут оплатить налоги за текущий год, уточнили в ведомстве. При этом налоговый капитал в течение текущего года будет автоматически применяться для полной уплаты налога на профессиональный доход, добавили там.