В Подмосковье около 73 тысячам самозанятым вернут налоги с 1 июня

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Около 73 тысячам самозанятым вернут суммы налога на профессиональный доход с 1 июня, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Самозанятым гражданам, таких в Подмосковье по итогам 2019 года – 73 тысячи человек, в полном объеме вернут суммы налога на профессиональный доход. Чтобы получить данную меру поддержки не нужно оформлять заявку, возврат налога будет осуществляться автоматически", - говорится в сообщении.
Сумма налога поступит на банковские карты, привязанные в приложении "Мой налог", рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
Граждане, которые не привязали банковские карты, должны сделать это в приложении "Мой налог" в разделе "Прочее", "Платежи", "Добавить карту", рассказали в пресс-службе.
Также 93,5 тысяч самозанятых региона получат дополнительный "налоговый капитал" в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), за счёт выделенных средств они смогут оплатить налоги за текущий год, уточнили в ведомстве. При этом налоговый капитал в течение текущего года будет автоматически применяться для полной уплаты налога на профессиональный доход, добавили там.
"Дополнительная информация о порядке и сроках осуществления выплат будет размещена на сайте ФНС России после принятия соответствующих нормативных правовых актов", - следует из релиза.