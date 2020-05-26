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2020-05-26T15:35
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В центре Ярославля обнаружили тело мужчины
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РИА Новости

В центре Ярославля обнаружили тело мужчины

12:59 26.05.2020 (обновлено: 15:35 26.05.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Тело мужчины обнаружили на улице в центре Ярославля, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель СУСК РФ по региону Евгений Сучков.
"В центре Ярославля на улице обнаружили тело мужчины. Пока никаких подробностей нет", - сказал собеседник.
Источник в экстренных службах региона пояснил РИА Новости, что смерть не была насильственной: мужчина 1968 года рождения, предположительно, скончался после того, как почувствовал себя плохо.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЯрославльПроисшествия
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