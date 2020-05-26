В центре Ярославля обнаружили тело мужчины

"В центре Ярославля на улице обнаружили тело мужчины. Пока никаких подробностей нет", - сказал собеседник.

Источник в экстренных службах региона пояснил РИА Новости, что смерть не была насильственной: мужчина 1968 года рождения, предположительно, скончался после того, как почувствовал себя плохо.