В центре Ярославля обнаружили тело мужчины

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Тело мужчины обнаружили на улице в центре Ярославля, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель СУСК РФ по региону Евгений Сучков.
"В центре Ярославля на улице обнаружили тело мужчины. Пока никаких подробностей нет", - сказал собеседник.
Источник в экстренных службах региона пояснил РИА Новости, что смерть не была насильственной: мужчина 1968 года рождения, предположительно, скончался после того, как почувствовал себя плохо.
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