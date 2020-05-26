Эксперт оценила, приведет ли коронавирус к "концу глобализма" в экономике

"Страны будут стараться возродить цепочки поставок и оздоровить экономику, это нормально. Если это означает рост производства на местах, то почему бы и нет. Тем не менее, увеличение местного производства не означает конец глобализма и конец международного сотрудничества, это также не означает роста национализма и протекционизма. На мой взгляд, можно выстроить цепочки локальных поставок и адекватно реагировать на пандемию", - сказала Лепран-Ринге.