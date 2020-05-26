Эксперт оценила, приведет ли коронавирус к "концу глобализма" в экономике

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Страны, столкнувшиеся с новым коронавирусом, могут начать выстраивать локальные цепочки поставок взамен утраченным глобальным, но увеличение местного производства не означает роста протекционизма и "конца глобализма", заявила сотрудник Глобальной климатической программы Мирового института ресурсов (WRI) Наоми Лепран-Ринге на международной конференции "Климатический диалог".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек. В разных странах на фоне пандемии нового коронавируса были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых - ограничения на работу предприятий, на торговлю, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения.
"Страны будут стараться возродить цепочки поставок и оздоровить экономику, это нормально. Если это означает рост производства на местах, то почему бы и нет. Тем не менее, увеличение местного производства не означает конец глобализма и конец международного сотрудничества, это также не означает роста национализма и протекционизма. На мой взгляд, можно выстроить цепочки локальных поставок и адекватно реагировать на пандемию", - сказала Лепран-Ринге.
Она также пояснила, что экономическая локализация может коснуться, например, всего аграрного сектора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.