В Белоруссии нет дефицита товаров, заявил министр торговли

МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Белоруссия , несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, не испытывает дефицита в потребительских товарах или ажиотажного спроса на какие-либо из них, сообщил во вторник глава министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Владимир Колтович.

Как передает Sputnik Белоруссия , белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник заслушал доклад о ситуации на потребительском рынке страны. Колтович, в частности, доложил о работе по обеспечению потребительского рынка и контролю над ценами.

"Самое главное, что сегодня, несмотря ни на что - прежде всего, несмотря на внешние вызовы, - ситуация по товарному обеспечению и ценам на внутреннем потребительском рынке управляема, прогнозируема и стабильна", - сказал руководитель МАРТ.

Со своей стороны Лукашенко уточнил, нет ли в республике дефицита по какой-либо группе товаров. "У нас нет дефицита и нет ажиотажа", - заверил министр.

Между тем президент Белоруссии акцентировал внимание, что необходимо следить за развитием ситуации на потребительском рынке и в зависимости от этого принимать решение, есть необходимость вмешиваться в те или иные процессы или нет. "Думаю, сегодня ситуация такова, что мы не просто должны созерцать, но и, при необходимости, вмешиваться в те процессы, которые происходят на внутреннем потребительском рынке", - сказал Лукашенко.

Ранее в Минсельхозпроде Белоруссии сообщали, что внутренний рынок республики с учетом повышенного спроса на некоторые виды продовольствия на фоне пандемии коронавируса полностью обеспечен мукомольно-крупяной и мясо-молочной продукцией, есть резервы для экспорта. Также в ведомстве отмечали, что в стране имеются запасы гречневой крупы и сырья для ее производства на пять месяцев. До этого в магазинах в Белоруссии наблюдался повышенный спрос на гречневую крупу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек. В Белоруссии на понедельник число случаев инфицирования COVID-19 составляло 37144, в том числе минздрав сообщал о 204 умерших.