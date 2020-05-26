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2020-05-26T12:47
https://ria.ru/20200526/1571999871.html
В Белоруссии нет дефицита товаров, заявил министр торговли
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РИА Новости

В Белоруссии нет дефицита товаров, заявил министр торговли

12:47 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродуктовый магазин
Продуктовый магазин
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Продуктовый магазин
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Белоруссия, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, не испытывает дефицита в потребительских товарах или ажиотажного спроса на какие-либо из них, сообщил во вторник глава министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии Владимир Колтович.
Как передает Sputnik Белоруссия, белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник заслушал доклад о ситуации на потребительском рынке страны. Колтович, в частности, доложил о работе по обеспечению потребительского рынка и контролю над ценами.
"Самое главное, что сегодня, несмотря ни на что - прежде всего, несмотря на внешние вызовы, - ситуация по товарному обеспечению и ценам на внутреннем потребительском рынке управляема, прогнозируема и стабильна", - сказал руководитель МАРТ.
Со своей стороны Лукашенко уточнил, нет ли в республике дефицита по какой-либо группе товаров. "У нас нет дефицита и нет ажиотажа", - заверил министр.
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Между тем президент Белоруссии акцентировал внимание, что необходимо следить за развитием ситуации на потребительском рынке и в зависимости от этого принимать решение, есть необходимость вмешиваться в те или иные процессы или нет. "Думаю, сегодня ситуация такова, что мы не просто должны созерцать, но и, при необходимости, вмешиваться в те процессы, которые происходят на внутреннем потребительском рынке", - сказал Лукашенко.
Ранее в Минсельхозпроде Белоруссии сообщали, что внутренний рынок республики с учетом повышенного спроса на некоторые виды продовольствия на фоне пандемии коронавируса полностью обеспечен мукомольно-крупяной и мясо-молочной продукцией, есть резервы для экспорта. Также в ведомстве отмечали, что в стране имеются запасы гречневой крупы и сырья для ее производства на пять месяцев. До этого в магазинах в Белоруссии наблюдался повышенный спрос на гречневую крупу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек. В Белоруссии на понедельник число случаев инфицирования COVID-19 составляло 37144, в том числе минздрав сообщал о 204 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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