Вывозной рейс из Душанбе вылетел в Красноярск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Душанбе с 201 россиянином на борту вылетел в Красноярск, сообщает перевозчик во вторник.
"Очередной вывозной рейс "Уральских авиалиний" – теперь из Душанбе – вылетел в Красноярск. Самолет приземлится в 17.00 по местному времени", - говорится в сообщении.
На борту находится 201 пассажир: 183 взрослых и 18 детей. Самолет встретят специалисты Роспотребнадзора, прилетевшим измерят температуру и вручат предписания о соблюдении двухнедельного карантина.
В минувшие выходные "Уральские авиалинии" вернули в Россию 88 туристов с Гоа. Рейс выполнил три посадки: в Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге, напоминает авиакомпания.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.
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