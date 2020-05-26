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2020-05-26T12:42
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Вывозной рейс из Душанбе вылетел в Красноярск
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РИА Новости

Вывозной рейс из Душанбе вылетел в Красноярск

12:42 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Душанбе с 201 россиянином на борту вылетел в Красноярск, сообщает перевозчик во вторник.
"Очередной вывозной рейс "Уральских авиалиний" – теперь из Душанбе – вылетел в Красноярск. Самолет приземлится в 17.00 по местному времени", - говорится в сообщении.
На борту находится 201 пассажир: 183 взрослых и 18 детей. Самолет встретят специалисты Роспотребнадзора, прилетевшим измерят температуру и вручат предписания о соблюдении двухнедельного карантина.
В минувшие выходные "Уральские авиалинии" вернули в Россию 88 туристов с Гоа. Рейс выполнил три посадки: в Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге, напоминает авиакомпания.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вид из окна российского самолета во время полета
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Уральские авиалинииУфаРостов-на-ДонуКрасноярскОбщество
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