В Крыму рассказали о ситуации с выплатами медикам

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Около 60 миллионов рублей стимулирующих надбавок выплачено крымским медикам за работу с больными COVID-19, сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.
"Общая сумма выплат у нас получилась 59,1 миллиона рублей", - сказал Чемоданов на брифинге.
Министр подчеркнул, что выплаты работающим с больными коронавирусом определяются исходя их трех постановлений: двух федеральных и одного республиканского. "В случае несогласия обращайтесь в министерство здравоохранения и ко мне лично", - сказал Чемоданов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.