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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T12:34
https://ria.ru/20200526/1571998996.html
В Крыму рассказали о ситуации с выплатами медикам
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РИА Новости

В Крыму рассказали о ситуации с выплатами медикам

12:34 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Около 60 миллионов рублей стимулирующих надбавок выплачено крымским медикам за работу с больными COVID-19, сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.
"Общая сумма выплат у нас получилась 59,1 миллиона рублей", - сказал Чемоданов на брифинге.
Министр подчеркнул, что выплаты работающим с больными коронавирусом определяются исходя их трех постановлений: двух федеральных и одного республиканского. "В случае несогласия обращайтесь в министерство здравоохранения и ко мне лично", - сказал Чемоданов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика КрымОбщество
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