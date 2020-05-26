В Крыму рассказали о ситуации с выплатами медикам

"Общая сумма выплат у нас получилась 59,1 миллиона рублей", - сказал Чемоданов на брифинге.

Министр подчеркнул, что выплаты работающим с больными коронавирусом определяются исходя их трех постановлений: двух федеральных и одного республиканского. "В случае несогласия обращайтесь в министерство здравоохранения и ко мне лично", - сказал Чемоданов.