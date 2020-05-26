В Кузбассе возбудили дело о невыплате зарплаты работникам карьера

"По версии следствия, в период с октября 2019-го по февраль текущего года работникам коммерческой организации, занимающейся добычей антрацита, не выплачивалась заработная плата, они обратились в правоохранительные органы. Перед более 100 сотрудниками образовалась задолженность на сумму более 13,3 миллиона рублей. В рамках расследования уголовного дела будет назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая установит точное количество работников, не получавших заработную плату, а также имелись ли на счетах организации денежные средства и на какие цели они расходовались", – сообщает следственное управление.