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2020-05-26T12:33
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В Кузбассе возбудили дело о невыплате зарплаты работникам карьера
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РИА Новости

В Кузбассе возбудили дело о невыплате зарплаты работникам карьера

12:33 26.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КЕМЕРОВО, 26 мая - РИА Новости. Уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам карьера, добывающего антрацит, возбудили в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Отмечается, что дело возбуждено в отношении внешнего управляющего ООО "Карьер" по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
"По версии следствия, в период с октября 2019-го по февраль текущего года работникам коммерческой организации, занимающейся добычей антрацита, не выплачивалась заработная плата, они обратились в правоохранительные органы. Перед более 100 сотрудниками образовалась задолженность на сумму более 13,3 миллиона рублей. В рамках расследования уголовного дела будет назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая установит точное количество работников, не получавших заработную плату, а также имелись ли на счетах организации денежные средства и на какие цели они расходовались", – сообщает следственное управление.
Отмечается, что предприятие находится в стадии банкротства.
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