В Бельгии за сутки зафиксировали 198 заражений коронавирусом

Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, на сегодня составляет 249 (против 251 пациентов накануне), в больницы поступили 39 заболевших (в понедельник сообщалось о 27 госпитализированных) 23 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 23 смерти (накануне – 32), всего с середины марта скончались 9 334 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.