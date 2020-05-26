В Бельгии за сутки зафиксировали 198 заражений коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 198 человек (против 250 накануне), общее число заражений с начала вспышки составляет на сегодня 57 455, сообщили в кризисном штабе минздрава страны.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, на сегодня составляет 249 (против 251 пациентов накануне), в больницы поступили 39 заболевших (в понедельник сообщалось о 27 госпитализированных) 23 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 23 смерти (накануне – 32), всего с середины марта скончались 9 334 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.