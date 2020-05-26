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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T12:26
https://ria.ru/20200526/1571998411.html
В Бельгии за сутки зафиксировали 198 заражений коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571391413_0:246:3051:1962_1036x0_80_0_0_0a0320ddf84b93f00b1ddd576126310e.jpg
РИА Новости

В Бельгии за сутки зафиксировали 198 заражений коронавирусом

12:26 26.05.2020
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© REUTERS / Francois LenoirМужчина дезинфицирует улицу перед открытием магазинов в Брюсселе, Бельгия
Мужчина дезинфицирует улицу перед открытием магазинов в Брюсселе, Бельгия
© REUTERS / Francois Lenoir
БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом за сутки в Бельгии составило 198 человек (против 250 накануне), общее число заражений с начала вспышки составляет на сегодня 57 455, сообщили в кризисном штабе минздрава страны.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся в отделениях интенсивной терапии, на сегодня составляет 249 (против 251 пациентов накануне), в больницы поступили 39 заболевших (в понедельник сообщалось о 27 госпитализированных) 23 выздоровевших выписались. За прошедший день зарегистрированы 23 смерти (накануне – 32), всего с середины марта скончались 9 334 человек с диагнозом или подозрением на COVID-19.
С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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