МГД предложит запретить продажу товаров, используемых для сниффинга

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Московская городская дума выступит с законодательной инициативой к федеральным властям о запрете продажи товаров, используемых подростками для сниффинга, сообщил председатель комиссии Мосгодумы по безопасности, спорту и молодежной политики Кирилл Щитов в ходе заседания комиссии во вторник.
Во вторник в Мосгордуме прошло заседание комиссии по безопасности, спорту и молодежной политики. Были рассмотрены вопросы о проекте закона города Москвы о запрете деятельности так называемых "наливаек" - кафе и баров, торгующих алкоголем, с площадью менее 20 квадратных метров, и о проекте закона города Москвы об ограничении продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, которые могут применяться для сниффинга.
"Предлагается из плоскости московского закона перейти в плоскость двух инициатив: одна региональная московская, одна – федеральная. В рабочем порядке текст уже практически подготовлен, мы с коллегами из федеральных структур находимся во взаимодействии, консультируемся, в том числе по формулировкам… Есть наш городской закон, он внесен, он находится в думе в работе, но в случае его рассмотрения на очередном заседании я бы, как редактор, предложил поправками до принятия решения исключить 1 и 2 статью – те блоки, которые мы будем переносить в федеральную инициативу, чтобы исключить несоответствие федеральному законодательству", - отметил Щитов.
По его словам, согласно полученным экспертным заключениям городским законом нельзя ввести запрет на продажу отдельных видов товаров. Предлагается, помимо городской инициативы, разработать федеральную инициативу, изменения в федеральное законодательство, в частности, в закон об основных гарантиях прав ребенка, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и в кодекс РФ об административных правонарушениях, чтобы на федеральном уровне установить запрет на продажу данной продукции несовершеннолетним.
"При этом в московском законе сохранить ту норму, которая является нормой московского КоАПа об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление газа путем вдыхания, за пропаганду", - отметил Щитов.
Комиссия Думы единогласно поддержала предложения и рекомендовала Думе принять данный законопроект.
Кроме того, было рекомендовано принять и другой рассматриваемый проект московского закона о "наливайках". "В целом наш закон напрямую коснется от 40 до 100 объектов общественного питания, при этом он гарантирует бизнесу, который на больших площадях ведет свою деятельность, их права не будут ущемлены, соответственно мы ставим законодательную заслонку от возможности появления подобных местных наливаек в будущем", - рассказал Щитов.