МГД предложит запретить продажу товаров, используемых для сниффинга

"Предлагается из плоскости московского закона перейти в плоскость двух инициатив: одна региональная московская, одна – федеральная. В рабочем порядке текст уже практически подготовлен, мы с коллегами из федеральных структур находимся во взаимодействии, консультируемся, в том числе по формулировкам… Есть наш городской закон, он внесен, он находится в думе в работе, но в случае его рассмотрения на очередном заседании я бы, как редактор, предложил поправками до принятия решения исключить 1 и 2 статью – те блоки, которые мы будем переносить в федеральную инициативу, чтобы исключить несоответствие федеральному законодательству", - отметил Щитов.