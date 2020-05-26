Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T12:45
https://ria.ru/20200526/1571997891.html
МГД предложит запретить продажу товаров, используемых для сниффинга
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40570/62/405706210_0:48:3471:2000_1036x0_80_0_0_937226e1404cb3208276cfa03c27b7bd.jpg
РИА Новости

МГД предложит запретить продажу товаров, используемых для сниффинга

12:45 26.05.2020
3260
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание Мосгордумы
Заседание Мосгордумы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заседание Мосгордумы. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Московская городская дума выступит с законодательной инициативой к федеральным властям о запрете продажи товаров, используемых подростками для сниффинга, сообщил председатель комиссии Мосгодумы по безопасности, спорту и молодежной политики Кирилл Щитов в ходе заседания комиссии во вторник.
Во вторник в Мосгордуме прошло заседание комиссии по безопасности, спорту и молодежной политики. Были рассмотрены вопросы о проекте закона города Москвы о запрете деятельности так называемых "наливаек" - кафе и баров, торгующих алкоголем, с площадью менее 20 квадратных метров, и о проекте закона города Москвы об ограничении продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, которые могут применяться для сниффинга.
"Предлагается из плоскости московского закона перейти в плоскость двух инициатив: одна региональная московская, одна – федеральная. В рабочем порядке текст уже практически подготовлен, мы с коллегами из федеральных структур находимся во взаимодействии, консультируемся, в том числе по формулировкам… Есть наш городской закон, он внесен, он находится в думе в работе, но в случае его рассмотрения на очередном заседании я бы, как редактор, предложил поправками до принятия решения исключить 1 и 2 статью – те блоки, которые мы будем переносить в федеральную инициативу, чтобы исключить несоответствие федеральному законодательству", - отметил Щитов.
По его словам, согласно полученным экспертным заключениям городским законом нельзя ввести запрет на продажу отдельных видов товаров. Предлагается, помимо городской инициативы, разработать федеральную инициативу, изменения в федеральное законодательство, в частности, в закон об основных гарантиях прав ребенка, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и в кодекс РФ об административных правонарушениях, чтобы на федеральном уровне установить запрет на продажу данной продукции несовершеннолетним.
Снюс в руках у продавца
19 марта, 18:43Новости Подмосковья
Штрафы для продавцов за сбыт снюса детям увеличат в МО до 150 тысяч
"При этом в московском законе сохранить ту норму, которая является нормой московского КоАПа об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление газа путем вдыхания, за пропаганду", - отметил Щитов.
Комиссия Думы единогласно поддержала предложения и рекомендовала Думе принять данный законопроект.
Кроме того, было рекомендовано принять и другой рассматриваемый проект московского закона о "наливайках". "В целом наш закон напрямую коснется от 40 до 100 объектов общественного питания, при этом он гарантирует бизнесу, который на больших площадях ведет свою деятельность, их права не будут ущемлены, соответственно мы ставим законодательную заслонку от возможности появления подобных местных наливаек в будущем", - рассказал Щитов.
Судьба "наливаек": где будут продавать алкоголь после пандемии?
17 апреля, 19:15
1300007
Обсудить 0
Кирилл ЩитовМосковская городская думаМоскваОбщество
Рекомендуем
Смартфон
Власти Москвы объяснили штраф за нарушение карантина женщине-инвалиду
Проверка цифровых пропусков
Главконтроль Москвы получил 2,5 тысячи обращений по обжалованиям штрафов
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Здание Министерства здравоохранения РФ
В России увеличилась смертность трудоспособного населения
Пассажир в зоне выдачи багажа в аэропорту Храброво в Калининграде
Как добраться до курорта: новые правила авиапутешествий
Страховой полис ОСАГО
Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Пассажирские поезда РЖД
РЖД начинают возвращать отмененные ранее из-за COVID-19 поезда
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Российская государственная детская библиотека
В РГДБ прокомментировали обращение дочери Эдуарда Успенского
Автомобили службы Яндекс Такси
В администрации президента не поддержали проект о работе такси
Смартфон
В Москве не будут полностью отменять штрафы из "Социального мониторинга"
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Полиция
СМИ: в Москве нашли мертвым генерала ФСБ
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Лента новостейМолния