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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T12:14
https://ria.ru/20200526/1571997775.html
В ЛНР умер шестой пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В ЛНР умер шестой пациент с коронавирусом

12:14 26.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Шестой пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.
Ранее в минздраве сообщили, что в ЛНР за минувшие сутки не выявлено новых случаев заражения COVID-19. В ведомстве также сообщали о смерти пяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в двух населенных пунктах - Свердловске и Фрунзе - строгие карантинные ограничения.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 26 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 384. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай (за минувшие сутки - ред.)", - сообщили в пресс-службе министерства.
В минздраве уточнили, что всего на сегодняшний день из больниц выписаны 184 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаСвердловскВОЗВ мире
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