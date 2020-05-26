В ЛНР умер шестой пациент с коронавирусом

ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Шестой пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.
Ранее в минздраве сообщили, что в ЛНР за минувшие сутки не выявлено новых случаев заражения COVID-19. В ведомстве также сообщали о смерти пяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в двух населенных пунктах - Свердловске и Фрунзе - строгие карантинные ограничения.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 26 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 384. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай (за минувшие сутки - ред.)", - сообщили в пресс-службе министерства.
В минздраве уточнили, что всего на сегодняшний день из больниц выписаны 184 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.