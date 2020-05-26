Пострадавшая во время урагана в Свердловской области находится в коме

Шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду, прошел в регионе вечером в понедельник. Непогода затронула 23 муниципалитета, в которых расположены 120 населенных пунктов. Ураган повалил сотню деревьев, повреждены десятки кровель зданий, автомобилей и остановочных комплексов. Четыре человека скончались.

"Серьезно пострадала женщина из Сухого Лога, которая во время урагана ехала в машине с мужем и беременной дочерью. Женщина находилась на пассажирском сиденье, когда из-за сильного порыва ветра в нее попала ветка. Сейчас она находится в коме, госпитализирована в реанимации больницы Сухого Лога", - написал Куйвашев в своем Instagram.