Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T12:12
https://ria.ru/20200526/1571997502.html
Пострадавшая во время урагана в Свердловской области находится в коме
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571967465_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_55c8605625cc7cc0ced73e5be981932d.jpg
РИА Новости

Пострадавшая во время урагана в Свердловской области находится в коме

12:12 26.05.2020
916
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области Последствия штормового ветра в Свердловской области
Последствия штормового ветра в Свердловской области
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Последствия штормового ветра в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Ветка дерева тяжело травмировала женщину во время урагана в Свердловской области, сейчас пострадавшая находится в коме, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду, прошел в регионе вечером в понедельник. Непогода затронула 23 муниципалитета, в которых расположены 120 населенных пунктов. Ураган повалил сотню деревьев, повреждены десятки кровель зданий, автомобилей и остановочных комплексов. Четыре человека скончались.
Поваленное дерево и порванная линия электропередачи в результате ураганного ветра в Свердловской области
Вчера, 09:14
Около 29 тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества
"Серьезно пострадала женщина из Сухого Лога, которая во время урагана ехала в машине с мужем и беременной дочерью. Женщина находилась на пассажирском сиденье, когда из-за сильного порыва ветра в нее попала ветка. Сейчас она находится в коме, госпитализирована в реанимации больницы Сухого Лога", - написал Куйвашев в своем Instagram.
Он добавил, что еще два человека пострадали из-за падения кровли подземного паркинга в Екатеринбурге. Куйвашев также принес соболезнования родным и близким погибших.
Ранее свердловские следователи возбудили четыре уголовных дела по факту гибели людей в результате штормового ветра.
200510
Обсудить 0
Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Место крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
Французские эксперты прибыли в Пакистан для расследования крушения Airbus
Вертолет Ми-8
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре
Вертолет Ми-8
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Подмосковья пытался выдать смерть сына за несчастный случай
Кадры жесткой посадки вертолета Ми-8
Момент жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке попал на видео
Спасатели участвуют в ликвидации обрушения в Центральном районе в Санкт-Петербурге. 26 мая 2020
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
"Газпром" остановил транзит газа по трубопроводу "Ямал — Европа"
Путин: Пик у нас, по мнению специалистов, считается пройденным
Россия прошла пик распространения коронавируса, заявил Путин
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
В России повысят накопительные пенсии
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
В России за сутки выявили 8915 случаев заражения коронавирусом
Сломанное дерево после ураганного ветра в Свердловской области
Число погибших из-за урагана в Свердловской области выросло до четырех
Статуя Фемиды
В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел четыре дела после гибели людей из-за штормового ветра на Урале
Группа ВТБ подписала соглашение о покупке пакета акций ретейлера Магнит
ФАС проверит наличие картеля между "Магнитом" и другими торговыми сетями
Поваленное дерево и порванная линия электропередачи в результате ураганного ветра в Свердловской области
Около 29 тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Экс-послы США осудили публикацию записей разговоров Байдена и Порошенко
00:21Трамп обещал объявить "мощный" ответ Пекину за действия против Гонконга
00:13В РВИО рассказали о Цусимском сражении 1905 года
00:06Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
00:05Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
23:55Росстат и Минздрав предложат идеи по синхронизации данных о смертности
23:29Спрогнозировано резкое снижение цен на отдых в Крыму
23:20Die Welt назвала проигравшего от выхода США из Договора об открытом небе
23:19Михаил Игнатьев подал в суд из-за указа Путина о его увольнении
23:11Более 30 заключенных крупнейшей тюрьмы в Боливии больны COVID-19
22:58Деньги на дополнительные выплаты медикам за май поступили в регионы
22:55Иерарх РПЦ раскритиковал онлайн-защиту ВКР в семинариях
22:44Ульяновские власти не считают, что регион приблизился к плато по COVID-19
22:36В Мурманской области в ДТП пострадали пять человек
22:28Российские авиакомпании и аэропорты готовы к возобновлению перевозок
22:25Названы сферы, где проще всего разбогатеть
22:17В Германии разрешили собираться группами до десяти человек
22:15При пожаре на западе Москвы спасли четверых котят
22:11В Германии продлили ограничение социальных контактов до 29 июня
22:03В МЭР поддержали разработку общей программы Архангельской области и НАО
Лента новостейМолния