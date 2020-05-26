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Культура
2020-05-26T22:59
https://ria.ru/20200526/1571997496.html
По найденным на парковке останкам выяснилось, что Берлин на век старше
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:30:3132:1792_1036x0_80_0_0_806800c056456cfdd4b1d970d61bbb61.jpg
РИА Новости

По найденным на парковке останкам выяснилось, что Берлин на век старше

22:59 26.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Археологи частично восстановили историю происхождения Берлина (Германия) с помощью древних человеческих останков. Раскопки проходили на месте средневекового кладбища под одной из автостоянок, расположенной рядом с бывшей церковью Святого Петра, сообщает Daily Mail.
Согласно предварительным результатам исследования, город мог быть возведен за целое столетие до официальной даты его основания в 1237 году, и тогда назывался Келльном (к 1400-м годам он стал частью территории современного Берлина). Среди почти четырех тысяч захоронений есть несколько, которые были сделаны между 1047 и 1299 годами.
По информации издания, уровень жизни горожан в те времена был низким. Они постоянно конфликтовали друг с другом, страдали тяжелыми болезнями и плохо питались.
Так, на детских скелетах исследователи обнаружили присутствие рахита и цинги (эти заболевания, как правило, вызваны дефицитом витаминов), а найденные кости трех богатых мужчин были изрублены топорами и собраны в деревянный ящик. Там же откопали останки людей с ампутированными конечностями, больных онкологическими заболеваниями и проказой.
По мнению археологов, жестокость, которой подвергались жители в то время, связана с правлением графа Альбрехта Медведя. Во второй половине XII века он начал крестовые походы против языческих славян на востоке.
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