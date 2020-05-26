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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-05-26T12:08
https://ria.ru/20200526/1571997212.html
В Москве за время пандемии произвели более 10 млн упаковок антисептика
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569243904_0:102:3071:1829_1036x0_80_0_0_a98f35aad05bcb9b4653bc8faf726abb.jpg
РИА Новости

В Москве за время пандемии произвели более 10 млн упаковок антисептика

12:08 26.05.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовЧеловек наносит на руки антибактериальный гель
Человек наносит на руки антибактериальный гель
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московские предприятия за период пандемии выпустили более 10 миллионов упаковок антисептика, часть из них для этой цели перепрофилировали свою деятельность, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Все санитайзеры были поставлены в аптеки и розничную торговлю Москвы, а часть передана волонтерским организациям, отмечается в сообщении.

"За два с половиной месяца московские компании произвели более 10 миллионов упаковок антисептика, для этого они существенно увеличили объемы производства, а часть из них перепрофилировала свою деятельность. Эти меры позволили не допустить дефицита продукции для потребителей и даже обеспечивать этими средствами волонтеров. Сейчас спрос закономерно снижается и многие производители уменьшают объемы производства санитайзеров, а также возвращаются на зарубежные рынки", - приводится в сообщении комментарий заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что Москва всегда была одним из лидеров по производству антисептиков для рук.
"Так, на территории столицы работает основоположник этого рынка – компания "Бентус лаборатории", которая в период пандемии увеличила объем производства в шесть с половиной раз. Кроме того, чтобы обеспечить потребности российского рынка в пик спроса, компания временно отказалась от поставок по зарубежным контрактам", - рассказал Прохоров, слова которого цитирует пресс-служба.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкономика
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