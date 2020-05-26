В Москве за время пандемии произвели более 10 млн упаковок антисептика

"За два с половиной месяца московские компании произвели более 10 миллионов упаковок антисептика, для этого они существенно увеличили объемы производства, а часть из них перепрофилировала свою деятельность. Эти меры позволили не допустить дефицита продукции для потребителей и даже обеспечивать этими средствами волонтеров. Сейчас спрос закономерно снижается и многие производители уменьшают объемы производства санитайзеров, а также возвращаются на зарубежные рынки", - приводится в сообщении комментарий заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.