В Москве за время пандемии произвели более 10 млн упаковок антисептика

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московские предприятия за период пандемии выпустили более 10 миллионов упаковок антисептика, часть из них для этой цели перепрофилировали свою деятельность, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Все санитайзеры были поставлены в аптеки и розничную торговлю Москвы, а часть передана волонтерским организациям, отмечается в сообщении.
"За два с половиной месяца московские компании произвели более 10 миллионов упаковок антисептика, для этого они существенно увеличили объемы производства, а часть из них перепрофилировала свою деятельность. Эти меры позволили не допустить дефицита продукции для потребителей и даже обеспечивать этими средствами волонтеров. Сейчас спрос закономерно снижается и многие производители уменьшают объемы производства санитайзеров, а также возвращаются на зарубежные рынки", - приводится в сообщении комментарий заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что Москва всегда была одним из лидеров по производству антисептиков для рук.
"Так, на территории столицы работает основоположник этого рынка – компания "Бентус лаборатории", которая в период пандемии увеличила объем производства в шесть с половиной раз. Кроме того, чтобы обеспечить потребности российского рынка в пик спроса, компания временно отказалась от поставок по зарубежным контрактам", - рассказал Прохоров, слова которого цитирует пресс-служба.