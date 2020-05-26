Власти Оренбуржья помогают предприятиям, трудоустраивающим безработных

"Начала действовать новая мера поддержки экономики и жителей Оренбуржья Речь идёт о безвозвратных субсидиях работодателям, которые трудоустраивают безработных оренбуржцев (и тех, кто зарегистрирован, как ищущий работу). Каждый месяц в течение полугода на одного трудоустроенного сотрудника работодатель получит 18 тысяч рублей из бюджета региона. При этом зарплата работника должна быть не менее МРОТ, а трудоустроить его должны на срок не менее одного года. Только за три дня действия новой областной меры поддержки на неё подали заявки 142 оренбургских предприятия. Объем поддержки составит около ста миллионов рублей", - говорится в сообщении.