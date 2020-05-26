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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-26T12:04
https://ria.ru/20200526/1571996949.html
Власти Оренбуржья помогают предприятиям, трудоустраивающим безработных
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РИА Новости

Власти Оренбуржья помогают предприятиям, трудоустраивающим безработных

12:04 26.05.2020
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкСотрудники за компьютерами
Сотрудники за компьютерами
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Более 140 предприятий Оренбургской области, трудоустраивающие безработных, подали заявки на получение безвозвратной субсидии, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ситуация на рынке труда обсуждалась на заседании регионального кабинета министров.
"Начала действовать новая мера поддержки экономики и жителей Оренбуржья Речь идёт о безвозвратных субсидиях работодателям, которые трудоустраивают безработных оренбуржцев (и тех, кто зарегистрирован, как ищущий работу). Каждый месяц в течение полугода на одного  трудоустроенного сотрудника работодатель получит 18 тысяч рублей из бюджета региона. При этом зарплата работника должна быть не менее МРОТ, а трудоустроить его должны на срок не менее одного года. Только за три дня действия новой областной меры поддержки на неё подали заявки 142 оренбургских предприятия. Объем поддержки составит около ста миллионов рублей", - говорится в сообщении.
При этом пресс-служба отмечает, что наибольшее количество заявок поступило от сельхозорганизаций и предприятий обрабатывающей отрасли.
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