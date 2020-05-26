В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1639

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Литве увеличилось до 1639, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено четыре случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1165 человек, 65 умерли.

За понедельник в республике провели 5169 тестов на коронавирус, за все время – 275058.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.