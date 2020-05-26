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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T12:04
https://ria.ru/20200526/1571996919.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1639
https://cdn25.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_9b92926069cbd81c3c4a26e2f9eed1eb.jpg
РИА Новости

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1639

12:04 26.05.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1639, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено четыре случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1165 человек, 65 умерли.
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За понедельник в республике провели 5169 тестов на коронавирус, за все время – 275058.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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