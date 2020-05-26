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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T12:01
https://ria.ru/20200526/1571996748.html
В Ингушетии 36 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Ингушетии 36 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

12:01 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Тридцать шесть пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в тяжелом состоянии в реанимации, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
"Всего в республике госпитализировано 534 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 272, 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе девять человек подключены к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлено 43 новых случая заболевания коронавирусом, число инфицированных достигло 1866. Выздоровели 786 человек, скончались 42 человека, в том числе муфтий республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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