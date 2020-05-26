В Ингушетии 36 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

НАЛЬЧИК, 26 мая – РИА Новости. Тридцать шесть пациентов с коронавирусом в Ингушетии находятся в тяжелом состоянии в реанимации, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
"Всего в республике госпитализировано 534 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 272, 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе девять человек подключены к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлено 43 новых случая заболевания коронавирусом, число инфицированных достигло 1866. Выздоровели 786 человек, скончались 42 человека, в том числе муфтий республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.