В Ингушетии 36 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

"Всего в республике госпитализировано 534 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 272, 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе девять человек подключены к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.