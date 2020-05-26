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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-26T11:59
https://ria.ru/20200526/1571996636.html
Установка очистки промышленных выбросов появилась в Подмосковье
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РИА Новости

Установка очистки промышленных выбросов появилась в Подмосковье

11:59 26.05.2020
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© РИА Новости / Роман ДенисовВ центре города Волоколамска
В центре города Волоколамска
© РИА Новости / Роман Денисов
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Биохимическая установка очистки промышленных выбросов появилась на заводе упаковки в городском округе Волоколамск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы  инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Биохимическая установка обладает высокой степенью очистки промышленных выбросов, вредные вещества окисляются до безопасных уровней. Кроме того, она имеет малую энергоемкость, надёжна в работе, не требует больших трудовых затрат и расходных материалов на обслуживание и поддержание в рабочем состоянии оборудования", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.

Она добавила, что установка второй линии производства алюминиевой упаковки запланирована в ноябре. Предприятие получило всю необходимую административную поддержку, а также помощь в подборе складских помещений.
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