Установка очистки промышленных выбросов появилась в Подмосковье

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Биохимическая установка очистки промышленных выбросов появилась на заводе упаковки в городском округе Волоколамск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"Биохимическая установка обладает высокой степенью очистки промышленных выбросов, вредные вещества окисляются до безопасных уровней. Кроме того, она имеет малую энергоемкость, надёжна в работе, не требует больших трудовых затрат и расходных материалов на обслуживание и поддержание в рабочем состоянии оборудования", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.
Она добавила, что установка второй линии производства алюминиевой упаковки запланирована в ноябре. Предприятие получило всю необходимую административную поддержку, а также помощь в подборе складских помещений.