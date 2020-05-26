Установка очистки промышленных выбросов появилась в Подмосковье

"Биохимическая установка обладает высокой степенью очистки промышленных выбросов, вредные вещества окисляются до безопасных уровней. Кроме того, она имеет малую энергоемкость, надёжна в работе, не требует больших трудовых затрат и расходных материалов на обслуживание и поддержание в рабочем состоянии оборудования", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.