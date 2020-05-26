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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:59
https://ria.ru/20200526/1571996588.html
В ЛНР не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303663_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_0a6b10190fc0531c3fdba2bc5bb81e24.jpg
РИА Новости

В ЛНР не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

11:59 26.05.2020
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© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Медики не выявили в самопровозглашенной Луганской народной республике новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава республики, по состоянию на утро 25 мая в ЛНР были выявлены 384 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти пяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в двух населенных пунктах - Свердловске и Фрунзе - строгие карантинные ограничения.
"Министерство здравоохранения ЛНР информирует, что в Луганской народной республике, согласно проведенным исследованиям 25 мая, не выявлено новых случаев заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе.
В минздраве уточнили, что за минувшие сутки "с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом" выписали пять человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаСвердловскВ мире
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