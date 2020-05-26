В ЛНР не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Медики не выявили в самопровозглашенной Луганской народной республике новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава республики, по состоянию на утро 25 мая в ЛНР были выявлены 384 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти пяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в двух населенных пунктах - Свердловске и Фрунзе - строгие карантинные ограничения.
"Министерство здравоохранения ЛНР информирует, что в Луганской народной республике, согласно проведенным исследованиям 25 мая, не выявлено новых случаев заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе.
В минздраве уточнили, что за минувшие сутки "с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом" выписали пять человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.