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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:56
https://ria.ru/20200526/1571996374.html
В Ростовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Ростовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

11:56 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи у больницы в Коммунарке
Врач скорой помощи у больницы в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Двадцать шесть пациентов с коронавирусом в Ростовской области находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, на 26 мая в регионе выявлено 3930 случаев заражения коронавирусом, из них 203 за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции – 1,57. За весь период в области выздоровели 1354 человека, умерли 34.
"Лечение в стационарах получают 459 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 17,2%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 26 человек", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением находятся 8,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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