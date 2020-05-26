В Ростовской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая - РИА Новости. Двадцать шесть пациентов с коронавирусом в Ростовской области находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, на 26 мая в регионе выявлено 3930 случаев заражения коронавирусом, из них 203 за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции – 1,57. За весь период в области выздоровели 1354 человека, умерли 34.
"Лечение в стационарах получают 459 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 17,2%. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 26 человек", - говорится в сообщении.
Под медицинским наблюдением находятся 8,8 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.