В Общественной коллегии по жалобам на СМИ рассказали о числе обращений

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрела 86 жалоб за пять лет работы третьего созыва, такое небольшое количество связано с тем, что заявители не всегда понимают, что соответствует компетенции коллегии, сообщил зампред палаты медиа-аудитории коллегии Юрий Казаков.
"Мы рассмотрели 86 жалоб. Это ничтожно мало… 86 жалоб при том, что обращений к нам было, чтобы правильно было понять, примерно 200. Почему 86 в итоге? Потому что заявители просто не готовы, подавая жалобу, обращаясь к нам, далеко не всегда понимают, что в нашей компетенции. У нас очень часто форма нашего отказа – в связи с тем, что это не соответствует компетенции коллегии. Мы не можем выходить за пределы компетенции", - сказал Казаков на онлайн-конференции.
По его словам, из общего числа 26 жалоб были поданы частными лицами, девять – правозащитными организациями, еще девять – представителями религиозных объединений и организациями, восемь – руководителями массмедиа и журналистами, семь – бизнесменами, две – представителями общественных организаций и одна – партиями.
Общественная коллегия по жалобам на прессу - это внекорпоративная структура гражданского общества, рассматривающая споры, касающиеся нарушения норм профессиональной журналистской этики. Первый состав коллегии был сформирован в мае 2005 года.
Коллегия состоит из двух палат - Палаты медиааудитории и Палаты медиасообщества, в каждой из которых по 25 человек. Заявки в палату медиасообщества оформляют редакции СМИ, медийные организации, факультеты журналистики, а также ассоциации в сфере СМИ. Заявки в палату медиааудитории оформляют действующие вне сферы массовой информации некоммерческие организации, политические партии, профсоюзы и так далее.
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