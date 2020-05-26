В Общественной коллегии по жалобам на СМИ рассказали о числе обращений

"Мы рассмотрели 86 жалоб. Это ничтожно мало… 86 жалоб при том, что обращений к нам было, чтобы правильно было понять, примерно 200. Почему 86 в итоге? Потому что заявители просто не готовы, подавая жалобу, обращаясь к нам, далеко не всегда понимают, что в нашей компетенции. У нас очень часто форма нашего отказа – в связи с тем, что это не соответствует компетенции коллегии. Мы не можем выходить за пределы компетенции", - сказал Казаков на онлайн-конференции.