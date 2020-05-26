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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-26T11:49
https://ria.ru/20200526/1571996015.html
В Подмосковье около 25 тысяч семей обратились за выплатой на детей
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_cfb147c6b0fd449fdc51e2f4317b5ca7.jpg
РИА Новости

В Подмосковье около 25 тысяч семей обратились за выплатой на детей

11:49 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Около 25 тысяч семей Московской области обратились за выплатой пособия на детей от трех до семи лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.
Выплату на детей от трех до семи лет могут оформить семьи, чей доход на члена семьи не превышает величину прожиточного минимума в размере 13 115 рублей.
"Подать заявление можно уже сегодня через единый портал государственных услуг, и такой возможностью воспользовалось 24898 человек. Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума на ребенка. В Подмосковье - это 6 344 рублей Выплата будет назначена с 1 января 2020 года", - приводятся слова главы ведомства Ирины Фаевской.
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