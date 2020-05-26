В Подмосковье около 25 тысяч семей обратились за выплатой на детей

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Около 25 тысяч семей Московской области обратились за выплатой пособия на детей от трех до семи лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.
Выплату на детей от трех до семи лет могут оформить семьи, чей доход на члена семьи не превышает величину прожиточного минимума в размере 13 115 рублей.
"Подать заявление можно уже сегодня через единый портал государственных услуг, и такой возможностью воспользовалось 24898 человек. Размер выплаты составит 50% прожиточного минимума на ребенка. В Подмосковье - это 6 344 рублей Выплата будет назначена с 1 января 2020 года", - приводятся слова главы ведомства Ирины Фаевской.