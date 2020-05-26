В одном из районов Югры более 500 человек заразились коронавирусом

До этого Комарова уже усиливала ограничительные меры в указанных населенных пунктах Сургутского района. В частности, она поручила закрыть все группы в детских садах, а также организации, оказывающие бытовые услуги и реализующие продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости. Также губернатор региона запретила жителям этих населенных пунктов прогулки с детьми, ранее разрешенные в Югре в определенные часы утром и вечером.