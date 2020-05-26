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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:37
https://ria.ru/20200526/1571995399.html
В одном из районов Югры более 500 человек заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/150068/36/1500683603_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6ef81997ddeab73cc23c0166bbca4cbe.jpg
РИА Новости

В одном из районов Югры более 500 человек заразились коронавирусом

11:37 26.05.2020
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© РИА Новости / Ирина Швец / Перейти в фотобанкСургут
Сургут
© РИА Новости / Ирина Швец
Перейти в фотобанк
Сургут. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Свыше 500 подтвержденных случаев коронавируса уже выявлено в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), куда ранее власти региона ограничили въезд из-за активного распространения инфекции, следует из сообщения окружного оперативного штаба по профилактике COVID-19.
"За последние сутки в регионе зарегистрировано 94 новых случая коронавирусной инфекции в десяти муниципальных образованиях... Сургутский район - 33", - говорится в сообщении штаба.
Таким образом, согласно данным оперштаба, в Сургутском районе уже подтверждено 506 случаев коронавируса, по данному показателю он лидирует среди муниципалитетов Югры. Кроме того, четверо местных жителей с COVID-19 скончались. Один из крупных очагов на территории района, как отмечалось ранее, выявлен в компании "Сургутнефтегаз".
В минувший четверг глава региона Наталья Комарова подписала постановление, ограничив въезд и выезд в Лянтор и поселки Федоровский и Нижнесортымский в Сургутском районе. Указанные ограничения не распространяются на граждан, въезд и выезд которых в населенные пункты связан с работой или "иными обязательствами", при этом у них должны быть оформлены соответствующие документы или электронные пропуска. При въезде в данные поселения работают круглосуточные контрольно-пропускные пункты.
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До этого Комарова уже усиливала ограничительные меры в указанных населенных пунктах Сургутского района. В частности, она поручила закрыть все группы в детских садах, а также организации, оказывающие бытовые услуги и реализующие продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости. Также губернатор региона запретила жителям этих населенных пунктов прогулки с детьми, ранее разрешенные в Югре в определенные часы утром и вечером.
Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до конца мая, с 12 мая в округе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округСургутнефтегазНаталья КомароваСургутский район
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