В одном из районов Югры более 500 человек заразились коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая - РИА Новости. Свыше 500 подтвержденных случаев коронавируса уже выявлено в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), куда ранее власти региона ограничили въезд из-за активного распространения инфекции, следует из сообщения окружного оперативного штаба по профилактике COVID-19.
"За последние сутки в регионе зарегистрировано 94 новых случая коронавирусной инфекции в десяти муниципальных образованиях... Сургутский район - 33", - говорится в сообщении штаба.
Таким образом, согласно данным оперштаба, в Сургутском районе уже подтверждено 506 случаев коронавируса, по данному показателю он лидирует среди муниципалитетов Югры. Кроме того, четверо местных жителей с COVID-19 скончались. Один из крупных очагов на территории района, как отмечалось ранее, выявлен в компании "Сургутнефтегаз".
В минувший четверг глава региона Наталья Комарова подписала постановление, ограничив въезд и выезд в Лянтор и поселки Федоровский и Нижнесортымский в Сургутском районе. Указанные ограничения не распространяются на граждан, въезд и выезд которых в населенные пункты связан с работой или "иными обязательствами", при этом у них должны быть оформлены соответствующие документы или электронные пропуска. При въезде в данные поселения работают круглосуточные контрольно-пропускные пункты.
До этого Комарова уже усиливала ограничительные меры в указанных населенных пунктах Сургутского района. В частности, она поручила закрыть все группы в детских садах, а также организации, оказывающие бытовые услуги и реализующие продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости. Также губернатор региона запретила жителям этих населенных пунктов прогулки с детьми, ранее разрешенные в Югре в определенные часы утром и вечером.
Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до конца мая, с 12 мая в округе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.
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