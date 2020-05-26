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2020-05-26T11:33
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Народная милиция ЛНР начала перегруппировку техники в Донбассе
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РИА Новости

Народная милиция ЛНР начала перегруппировку техники в Донбассе

11:33 26.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики проводит перегруппировку техники в Донбассе, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР, подразделения МВД и медучреждения республики переведены на усиленный режим. Двадцать второго мая в режиме видеоконференции состоялось внеочередное заседание контактной группы. Как заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, Киев потребовал отменить приказы о повышенной готовности Народных милиций ЛНР и ДНР.
"Благодаря умелой и слаженной работе командования Народной милиции, а также высокому уровню профессиональной подготовки личного состава приказ главы республики был выполнен точно и в срок", - заявили в пресс-службе.
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По данным оборонного ведомства республики, мотострелковые подразделения выведены в районы сосредоточения, где их местоположение позволяет оперативно отреагировать на любые изменения обстановки у линии соприкосновения.
"На данный момент мотострелковые подразделения Народной милиции пребывают в готовности отразить любую агрессию Украины, подавить огнем и принудить вооруженные формирования противника к прекращению преступных действий в отношении мирного населения Луганской народной республики", - сообщили в пресс-службе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникВладислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийМинскООНВ мире
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