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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:22
https://ria.ru/20200526/1571994232.html
В Воронежской области 131 пациент излечился от коронавируса за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Воронежской области 131 пациент излечился от коронавируса за сутки

11:22 26.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Более 130 пациентов выздоровели за сутки после коронавирусной инфекции в Воронежской области, что в два раза больше количества новых случаев заражения, сообщает областное правительство.
"Во вторник, 26 мая, официально подтверждено заражение 63 человек в регионе. 131 выздоровевший в Воронежской области за сутки. И это 8-е место в России", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1581 человека. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1157.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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