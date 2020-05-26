В Воронежской области 131 пациент излечился от коронавируса за сутки

ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Более 130 пациентов выздоровели за сутки после коронавирусной инфекции в Воронежской области, что в два раза больше количества новых случаев заражения, сообщает областное правительство.
"Во вторник, 26 мая, официально подтверждено заражение 63 человек в регионе. 131 выздоровевший в Воронежской области за сутки. И это 8-е место в России", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1581 человека. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1157.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.