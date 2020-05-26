В Ростовской области загорелся склад пластиковых изделий

РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Склад пластиковых изделий загорелся в городе Батайске Ростовской области на площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 10.11 мск поступило сообщение о пожаре на улице Первой Пятилетки, 67 в городе Батайске. Горит склад по производству пластиковых изделий на площади 500 квадратных метров", - сказал он.
Позднее РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС России, что распространение пожара удалось остановить на площади 400 квадратных метров. Борьба с огнем продолжается.
Пожару присвоен второй ранг сложности. Огонь тушат 15 единиц техники и почти 70 человек.