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В Ростовской области загорелся склад пластиковых изделий
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РИА Новости

В Ростовской области загорелся склад пластиковых изделий

11:15 26.05.2020 (обновлено: 11:40 26.05.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Батайске Ростовской области
Пожар в Батайске Ростовской области
© Фото : МЧС России
РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Склад пластиковых изделий загорелся в городе Батайске Ростовской области на площади 500 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 10.11 мск поступило сообщение о пожаре на улице Первой Пятилетки, 67 в городе Батайске. Горит склад по производству пластиковых изделий на площади 500 квадратных метров", - сказал он.
Позднее РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС России, что распространение пожара удалось остановить на площади 400 квадратных метров. Борьба с огнем продолжается.
Пожару присвоен второй ранг сложности. Огонь тушат 15 единиц техники и почти 70 человек.
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