В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 21 867

По данным минздрава, за отчетный период – с вечера понедельника до утра вторника - в стране выявлены 236 новых случаев заражения коронавирусом. При этом уже несколько недель большинство новых заражений COVID-19 приходится на Силезское воеводство, где обнаружены несколько очагов распространения вируса среди шахтеров - 187.