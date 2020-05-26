В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 21 867

ВАРШАВА, 26 мая – РИА Новости. Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше увеличилось на 236 - до 21 867, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за отчетный период – с вечера понедельника до утра вторника - в стране выявлены 236 новых случаев заражения коронавирусом. При этом уже несколько недель большинство новых заражений COVID-19 приходится на Силезское воеводство, где обнаружены несколько очагов распространения вируса среди шахтеров - 187.
За минувшие сутки скончались 6 пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 1013.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализирован 2171 человек, 78 864 находятся на карантине, 10 020 выздоровели.
С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.