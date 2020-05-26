На Украине во время эпидемии 4,1 тысячи медиков заразились коронавирусом

"Я хотел бы сказать слова большой благодарности нашим медикам, которые оказались на передовой борьбы с вирусом. К сожалению, около 20% всех инфицированных коронавирусом, то есть 4112 человек - медики. Это произошло потому, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову. У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также не были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной, определялось уже в разгар эпидемии. Это большая проблема, но мы проанализировали ее, и свои шаги выстраивали на основе сделанных выводов", - цитирует Степанова пресс-служба Минздрава в Telegram.