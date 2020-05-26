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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:02
https://ria.ru/20200526/1571992415.html
На Украине во время эпидемии 4,1 тысячи медиков заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358273_0:0:2866:1613_1036x0_80_0_0_bd947ee10727e724f34452446be1293e.jpg
РИА Новости

На Украине во время эпидемии 4,1 тысячи медиков заразились коронавирусом

11:02 26.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 26 мая – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что более 4,1 тысячи украинских медиков заразились коронавирусом, это связанно с неготовностью медицинской системы страны к эпидемии.
"Я хотел бы сказать слова большой благодарности нашим медикам, которые оказались на передовой борьбы с вирусом. К сожалению, около 20% всех инфицированных коронавирусом, то есть 4112 человек - медики. Это произошло потому, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову. У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также не были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной, определялось уже в разгар эпидемии. Это большая проблема, но мы проанализировали ее, и свои шаги выстраивали на основе сделанных выводов", - цитирует Степанова пресс-служба Минздрава в Telegram.
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Он отметил, что кроме обеспечения врачей всеми необходимыми средствами, нужен также трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, которые используют медики при лечении инфекционных болезней. "Мы сейчас просчитываем то количество денег, которое для этого необходимо. И весь этот запас должен быть сразу и непосредственно в больницах", - добавил Степанов.
Согласно последним данным Минздрава, общее число выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 21 245 человек, 623 скончались, 7234 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗУкраинаВ мире
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