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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:02
https://ria.ru/20200526/1571992368.html
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 32,3 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/156312/30/1563123033_0:339:3037:2047_1036x0_80_0_0_93414157dd96483f9305078be7aff970.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 32,3 тысячи

11:02 26.05.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило 32,3 тысячи, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По его данным, за последние сутки число заражений выросло на 383 и достигло 32 343. Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, проживающие в общежитиях.
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Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми. Во вторник власти страны обнародовали поэтапный план снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса нового типа, его реализация начнется со второго июня.
Карантин из-за распространения в стране коронавируса нового типа был изначально введен седьмого апреля. В конце месяца власти продлили действие ограничений до первого июня.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСингапур (страна)В мире
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