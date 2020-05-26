В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 32,3 тысячи

Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре. Архивное фото

Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре

© AP Photo / Wong Maye-E Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения Количество случаев заражения коронавирусом Сингапуре превысило 32,3 тысячи, следует из данных министерства здравоохранения страны.

По его данным, за последние сутки число заражений выросло на 383 и достигло 32 343. Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, проживающие в общежитиях.

Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми. Во вторник власти страны обнародовали поэтапный план снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса нового типа, его реализация начнется со второго июня.

Карантин из-за распространения в стране коронавируса нового типа был изначально введен седьмого апреля. В конце месяца власти продлили действие ограничений до первого июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.