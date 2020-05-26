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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-26T10:58
https://ria.ru/20200526/1571992186.html
В Сирию за сутки вернулись более 50 беженцев
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 50 беженцев

10:58 26.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Свыше 50 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны России в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 53 беженца (женщин – 16, детей – 27). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в тексте бюллетеня.
Кроме того, в места постоянного проживания в течение суток беженцы не возвращались.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 41 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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