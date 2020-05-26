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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T11:00
https://ria.ru/20200526/1571992159.html
В Подмосковье число излечившихся от коронавируса превысило шесть тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Подмосковье число излечившихся от коронавируса превысило шесть тысяч

10:58 26.05.2020 (обновлено: 11:00 26.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Более 6 тысяч пациентов вылечили от коронавируса в Подмосковье за все время, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Всего в Московской области зафиксировано 35 163 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 6178 человек", - говорится в сообщении.
Число скончавшихся возросло на девять за сутки - до 349, уточнили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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