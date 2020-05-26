В Подмосковье число излечившихся от коронавируса превысило шесть тысяч

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Более 6 тысяч пациентов вылечили от коронавируса в Подмосковье за все время, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"Всего в Московской области зафиксировано 35 163 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 6178 человек", - говорится в сообщении.
Число скончавшихся возросло на девять за сутки - до 349, уточнили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.