В московском центре "Вороновское" лечатся 220 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 26 мая состоит на лечении 220 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 220; подтверждённых с COVID – 220; с кислородной поддержкой – 146; на ИВЛ – 13", - написал главврач в Facebook.

За сутки поступили 9 пациентов, были выписаны 24. "Вчера умерли: двое мужчин в возрасте 71 и 86 лет и две женщины в возрасте 80 и 84 лет (с положительным COVID-19)", - добавил Переходов.