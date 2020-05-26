В московском центре "Вороновское" лечатся 220 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" от коронавируса лечатся 220 пациентов, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 26 мая состоит на лечении 220 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 220; подтверждённых с COVID – 220; с кислородной поддержкой – 146; на ИВЛ – 13", - написал главврач в Facebook.
За сутки поступили 9 пациентов, были выписаны 24. "Вчера умерли: двое мужчин в возрасте 71 и 86 лет и две женщины в возрасте 80 и 84 лет (с положительным COVID-19)", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.