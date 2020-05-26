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2020-05-26T10:46
https://ria.ru/20200526/1571991442.html
СК назвал предварительную причину пожара в приморской больнице
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РИА Новости

СК назвал предварительную причину пожара в приморской больнице

10:45 26.05.2020 (обновлено: 10:46 26.05.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюЛиквидация пожара в больнице города Партизанск Приморского края
Ликвидация пожара в больнице города Партизанск Приморского края
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Ликвидация пожара в больнице города Партизанск Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Пожар в больнице Партизанска Приморского края мог произойти из-за неисправной электропроводки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.
Кровля приемного покоя в Партизанской городской больнице, по данным МЧС, загорелась в понедельник на площади 300 квадратных метров, эвакуировали 74 человека, в том числе 18 сотрудников. В минздраве края отмечали, что пострадавших нет. По данным властей, эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, два тяжелых пациента отправлены в больницу Находки. Больных коронавирусом среди пациентов не было.
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"Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. Назначена пожаро-техническая экспертиза, проверка продолжается ", - заявила агентству Римская.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту пожара в больнице Партизанска. Ведомство также даст оценку организации медицинской помощи эвакуированным пациентам. СУСК по Приморскому краю проводит доследственную проверку.
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