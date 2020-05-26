СК назвал предварительную причину пожара в приморской больнице

Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров

Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту пожара в больнице Партизанска. Ведомство также даст оценку организации медицинской помощи эвакуированным пациентам. СУСК по Приморскому краю проводит доследственную проверку.