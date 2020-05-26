СК назвал предварительную причину пожара в приморской больнице

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Пожар в больнице Партизанска Приморского края мог произойти из-за неисправной электропроводки, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.
Кровля приемного покоя в Партизанской городской больнице, по данным МЧС, загорелась в понедельник на площади 300 квадратных метров, эвакуировали 74 человека, в том числе 18 сотрудников. В минздраве края отмечали, что пострадавших нет. По данным властей, эвакуированных больных перевели в отдельное здание терапевтического корпуса, два тяжелых пациента отправлены в больницу Находки. Больных коронавирусом среди пациентов не было.
"Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. Назначена пожаро-техническая экспертиза, проверка продолжается ", - заявила агентству Римская.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту пожара в больнице Партизанска. Ведомство также даст оценку организации медицинской помощи эвакуированным пациентам. СУСК по Приморскому краю проводит доследственную проверку.