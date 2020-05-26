В Липецкой области за сутки выявили 68 случаев заражения коронавирусом

"За минувшие сутки в регионе подтвердились 68 случаев заражения COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 1764 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели в регионе 546 пациентов. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.