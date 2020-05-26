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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:42
https://ria.ru/20200526/1571991243.html
В Липецкой области за сутки выявили 68 случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976295_0:209:3072:1937_1036x0_80_0_0_3d6196131fc140762ca2e56fe6ec3dc7.jpg
РИА Новости

В Липецкой области за сутки выявили 68 случаев заражения коронавирусом

10:42 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 68, общее количество заболевших превысило 1,7 тысячи, сообщила администрация региона.
"За минувшие сутки в регионе подтвердились 68 случаев заражения COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 1764 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели в регионе 546 пациентов. Пять человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗЛипецкая областьОбщество
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