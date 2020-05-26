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Камчатский край
Камчатский край
2020-05-26T10:38
https://ria.ru/20200526/1571990930.html
С 1 июля на Камчатке вступит в силу закон о налоге для самозанятых
https://cdn25.img.ria.ru/images/152113/02/1521130225_0:171:3036:1879_1036x0_80_0_0_4c2458e823bad0a835a75c75b5326bdb.jpg
РИА Новости

С 1 июля на Камчатке вступит в силу закон о налоге для самозанятых

10:38 26.05.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мая - РИА Новости. Камчатские депутаты одобрили законопроект, предусматривающий введение нового налогового режима - с 1 июля текущего года в регионе начнет применяться налог на профессиональный доход для самозанятых граждан без наемных работников, сообщила во вторник пресс-служба Законодательного собрания края.
В сообщении по итогам очередной сессии краевого парламента отмечается, что переход на этот режим будет добровольным. Те, кто его выберет, не будут платить никаких других налогов. Для самозанятых, которые предоставляют работы и услуги физическим лицам, предусмотрена налоговая ставка в размере 4 % от дохода, а тем, кто выполняет услуги и работы юридическим лицам, ставка – 6 %. Причем эти ставки будут неизменны в течение 10 лет.
У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.
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"Уже сейчас, в связи с будущей отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход, предприниматели просят ускорить введение налога для самозанятых (налога на профессиональный доход), который является более выгодным по сравнению со стандартным налоговым режимом. Тем, кто выберет этот налог, не нужно предоставлять декларацию, покупать электронную кассу, уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. Для тех, кто работает сам на себя и не имеет работников, на сегодня это будет, пожалуй, самый выгодный вариант", – отметил спикер Валерий Раенко.
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