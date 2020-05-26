С 1 июля на Камчатке вступит в силу закон о налоге для самозанятых

У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

"Уже сейчас, в связи с будущей отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход, предприниматели просят ускорить введение налога для самозанятых (налога на профессиональный доход), который является более выгодным по сравнению со стандартным налоговым режимом. Тем, кто выберет этот налог, не нужно предоставлять декларацию, покупать электронную кассу, уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. Для тех, кто работает сам на себя и не имеет работников, на сегодня это будет, пожалуй, самый выгодный вариант", – отметил спикер Валерий Раенко.