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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:27
https://ria.ru/20200526/1571990008.html
Число умерших с коронавирусом в Пермском крае достигло 47
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977191_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3ce3f15d02a276c2ea1d8167802b0757.jpg
РИА Новости

Число умерших с коронавирусом в Пермском крае достигло 47

10:27 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Еще один пациент скончался от коронавирусной инфекции в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 достигло 47, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За прошедшие сутки летальный исход зафиксирован у женщины 74 лет, у которой основной причиной смерти стал COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1410 заболевших COVID-19, лечение проходят 669 человек, в том числе 46 пациентов с ОРВИ и пневмонией, ожидающие результатов тестов на коронавирус, выздоровели 740 пациентов, 47 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пермский край
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