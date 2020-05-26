Число умерших с коронавирусом в Пермском крае достигло 47

ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Еще один пациент скончался от коронавирусной инфекции в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 достигло 47, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За прошедшие сутки летальный исход зафиксирован у женщины 74 лет, у которой основной причиной смерти стал COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1410 заболевших COVID-19, лечение проходят 669 человек, в том числе 46 пациентов с ОРВИ и пневмонией, ожидающие результатов тестов на коронавирус, выздоровели 740 пациентов, 47 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,4 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.