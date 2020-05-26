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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:26
https://ria.ru/20200526/1571989980.html
В Москве в Филатовской больнице лечатся почти 700 пациентов с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_d507027f68f94b6e92e8e3be9954fa55.jpg
РИА Новости

В Москве в Филатовской больнице лечатся почти 700 пациентов с COVID-19

10:26 26.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Почти 700 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил во вторник главврач больницы Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1136. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии: 1095. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 698. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 42. В ОРИТ: 138. На ИВЛ: 49", - - написал главврач в Facebook.

Он отметил, что за сутки из больницы выписали 150 человек, поступили 134.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоМоскваПроисшествия
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