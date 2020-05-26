В Москве в Филатовской больнице лечатся почти 700 пациентов с COVID-19

"Всего на лечении: 1136. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии: 1095. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 698. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 42. В ОРИТ: 138. На ИВЛ: 49", - - написал главврач в Facebook.