В Москве в Филатовской больнице лечатся почти 700 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Почти 700 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил во вторник главврач больницы Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1136. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии: 1095. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 698. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 42. В ОРИТ: 138. На ИВЛ: 49", - - написал главврач в Facebook.
Он отметил, что за сутки из больницы выписали 150 человек, поступили 134.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.