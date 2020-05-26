В Алтайском крае за сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 26 мая - РИА Новости. Семьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 33 пациента выписаны, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае 26 мая зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 33 пациента выписано по выздоровлению", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что общее количество заразившихся коронавирусом в крае выросло до 1485. Под медицинским наблюдением находятся более 6 тысяч человек, снято с меднаблюдения 18,4 тысячи человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 78 956 человек.
"Специалистами управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.