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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T10:17
https://ria.ru/20200526/1571989496.html
В Алтайском крае за сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977259_0:120:2927:1766_1036x0_80_0_0_3d5d31fbf4ac14f5f3dd46c5c2060122.jpg
РИА Новости

В Алтайском крае за сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусом

10:17 26.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 26 мая - РИА Новости. Семьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 33 пациента выписаны, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае 26 мая зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 33 пациента выписано по выздоровлению", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что общее количество заразившихся коронавирусом в крае выросло до 1485. Под медицинским наблюдением находятся более 6 тысяч человек, снято с меднаблюдения 18,4 тысячи человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 78 956 человек.
"Специалистами управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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