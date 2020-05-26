В Алтайском крае за сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусом

Власти констатируют, что общее количество заразившихся коронавирусом в крае выросло до 1485. Под медицинским наблюдением находятся более 6 тысяч человек, снято с меднаблюдения 18,4 тысячи человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 78 956 человек.