Премьер Греции пообещал новую стратегию в случае второй волны COVID-19

АФИНЫ, 26 мая – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Греции Кириакос Мицоаткис не исключает второй волны пандемии коронавируса COVID-19 осенью, но считает, что она будет другой - страна будет более подготовленной, и стратегия борьбы с пандемией будет более умной и более целенаправленной.

"Вторая волна, если она придет, ... будет другой. Во-первых, мы все теперь гораздо более осведомлены. Когда ударила первая волна, мы не знали, что означают меры индивидуальной гигиены, мы не слишком много использовали их в нашей жизни. Мы не знали, что означает социальное дистанцирование. Мы не знали значения маски. Позже маска оказалась гораздо важнее, чем мы изначально думали", - сказал Мицотакис в интервью греческому телеканалу Star, текст интервью распространила пресс-служба премьера.

Премьер отметил, что в случае прихода второй волны страна и система здравоохранения будут лучше подготовлены.

Сейчас, по его словам, в течение нескольких недель удалось удвоить количество мест в палатах интенсивной терапии, и во время пандемии Греция "даже близко не подошла к исчерпанию потенциала" национальной системы здравоохранения.

"Осенью у нас будет гораздо больше постоянных коек в отделениях интенсивной терапии. И я буду готов в ближайшие дни сделать очень конкретные объявления в этом направлении с очень конкретными обязательствами", - сказал премьер.

По его словам, к осени может появиться вакцина от коронавируса, хотя бы в ограниченных дозах. "И, конечно, мы сможем вмешаться намного умнее. То есть, любая изоляция будет не горизонтальной, она будет целевой. Если нам потребуется где-то локдаун - если, например, у нас будет случай инфицирования в школе в октябре - мы не будем закрывать все школы, если только инфицирование не произойдет во многих школах. Мы могли бы закрыть только конкретную школу", - пояснил Мицотакис.

Премьер считает, что удалось создать цифровую информационную платформу, которая позволяет отслеживать все случаи инфицирования, нахождение каждого помещенного на карантин грека или иностранца.

"Таким образом, в этой части мы будем гораздо более подготовлены и гораздо более обучены, чтобы избежать общей и горизонтальной изоляции, которая так дорого стоит экономике", - сказал Мицотакис.