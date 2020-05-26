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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-26T09:52
https://ria.ru/20200526/1571988342.html
Премьер Греции пообещал новую стратегию в случае второй волны COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910797_0:160:3073:1889_1036x0_80_0_0_6814d044baeb98840866fb6330a45e59.jpg
РИА Новости

Премьер Греции пообещал новую стратегию в случае второй волны COVID-19

09:52 26.05.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Сотрудник коммунальной службы в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 26 мая – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицоаткис не исключает второй волны пандемии коронавируса COVID-19 осенью, но считает, что она будет другой - страна будет более подготовленной, и стратегия борьбы с пандемией будет более умной и более целенаправленной.
"Вторая волна, если она придет, ... будет другой. Во-первых, мы все теперь гораздо более осведомлены. Когда ударила первая волна, мы не знали, что означают меры индивидуальной гигиены, мы не слишком много использовали их в нашей жизни. Мы не знали, что означает социальное дистанцирование. Мы не знали значения маски. Позже маска оказалась гораздо важнее, чем мы изначально думали", - сказал Мицотакис в интервью греческому телеканалу Star, текст интервью распространила пресс-служба премьера.
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Премьер отметил, что в случае прихода второй волны страна и система здравоохранения будут лучше подготовлены.
Сейчас, по его словам, в течение нескольких недель удалось удвоить количество мест в палатах интенсивной терапии, и во время пандемии Греция "даже близко не подошла к исчерпанию потенциала" национальной системы здравоохранения.
"Осенью у нас будет гораздо больше постоянных коек в отделениях интенсивной терапии. И я буду готов в ближайшие дни сделать очень конкретные объявления в этом направлении с очень конкретными обязательствами", - сказал премьер.
По его словам, к осени может появиться вакцина от коронавируса, хотя бы в ограниченных дозах. "И, конечно, мы сможем вмешаться намного умнее. То есть, любая изоляция будет не горизонтальной, она будет целевой. Если нам потребуется где-то локдаун - если, например, у нас будет случай инфицирования в школе в октябре - мы не будем закрывать все школы, если только инфицирование не произойдет во многих школах. Мы могли бы закрыть только конкретную школу", - пояснил Мицотакис.
Премьер считает, что удалось создать цифровую информационную платформу, которая позволяет отслеживать все случаи инфицирования, нахождение каждого помещенного на карантин грека или иностранца.
"Таким образом, в этой части мы будем гораздо более подготовлены и гораздо более обучены, чтобы избежать общей и горизонтальной изоляции, которая так дорого стоит экономике", - сказал Мицотакис.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрецияВ мире
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