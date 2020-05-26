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2020-05-26T09:56
https://ria.ru/20200526/1571988241.html
В Челябинске дивиденды акционера пропали на почте
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РИА Новости

В Челябинске дивиденды акционера пропали на почте

09:49 26.05.2020 (обновлено: 09:56 26.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после хищения в почтовом отделении перевода на сумму свыше 40 тысяч рублей жителю Челябинска, ожидавшему выплаты дивидендов, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
В прокуратуру Ленинского района Челябинска обратился владелец обыкновенных именных акций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", которому почтовым переводом были начислены дивиденды в размере более 43 тысяч рублей. Согласно квитанции и кассовому чеку, денежные средства выданы заявителю в отделении почтовой связи, но вместе с тем установлено, что деньги им не получены, а подписи в квитанции выполнены другим лицом. Прокуратура поясняет, что неустановленным работником почтового отделения АО "Почта России" совершено хищение денежных средств.
"Прокурором материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По материалам проверки в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП "Ленинский" СУ УМВД России по Челябинску, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 УК РФ (присвоение)", - говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района, добавляется в сообщении.
Кристалина Георгиева
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Почта РоссииЧелябинскЛенинский районПроисшествия
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