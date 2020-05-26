В Челябинске дивиденды акционера пропали на почте

"Прокурором материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По материалам проверки в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП "Ленинский" СУ УМВД России по Челябинску, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 УК РФ (присвоение)", - говорится в сообщении.