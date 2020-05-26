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2020-05-26T09:44
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В Окинаве двух американских военных заподозрили в ограблении
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РИА Новости

В Окинаве двух американских военных заподозрили в ограблении

09:44 26.05.2020
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© Official Marine Corps / Cpl. Luis VelezАмериканские морские пехотинцы во время учений в Японии
Американские морские пехотинцы во время учений в Японии
© Official Marine Corps / Cpl. Luis Velez
Американские морские пехотинцы во время учений в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Прокуратура японской префектуры Окинава возбудила дело против двух военнослужащих американской военной базы Кадэна по подозрению в ограблении обменного пункта, сообщило агентство Киодо.
По данным агентства, военнослужащие, угрожая ножом, 12 мая ограбили обменный пункт, похитили 2 миллиона иен (около 19 тысяч долларов) и 46 тысяч долларов, после чего скрылись.
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Это не первый случай нарушения закона военнослужащими США, дислоцированными в Японии. По данным окинавских общественных организаций, с 1972 года, когда префектура была возвращена под японский суверенитет, американские военные совершили здесь около 5,8 тысячи преступлений, причем около 10% из них относятся к категории тяжких.
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ОкинаваЯпонияВ мире
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