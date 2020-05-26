В Окинаве двух американских военных заподозрили в ограблении

По данным агентства, военнослужащие, угрожая ножом, 12 мая ограбили обменный пункт, похитили 2 миллиона иен (около 19 тысяч долларов) и 46 тысяч долларов, после чего скрылись.
27 июля 2018, 12:20Иллюминатор военного вертолета США упал в Японии
Это не первый случай нарушения закона военнослужащими США, дислоцированными в Японии. По данным окинавских общественных организаций, с 1972 года, когда префектура была возвращена под японский суверенитет, американские военные совершили здесь около 5,8 тысячи преступлений, причем около 10% из них относятся к категории тяжких.