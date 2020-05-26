Число покупок россиян выросло после окончания нерабочих дней

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россияне после окончания периода нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20%, говорится в исследовании Россияне после окончания периода нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20%, говорится в исследовании ВТБ и входящего в группу оператора фискальных данных "Первый ОФД".

С 12 мая закончился период нерабочих дней, ранее установленный для всей страны из-за пандемии коронавируса. Для анализа динамики покупок и среднего чека были использованы данные, полученные во всех регионах России.

"Согласно результатам исследования, в период ослабления режима самоизоляции в ряде регионов России - с 12 мая по 21 мая - по сравнению с периодом с 30 марта по 11 мая число покупок в среднем по России выросло на 18%, а количество покупок в интернете выросло на более чем 20%", - говорится в сообщении.

При этом и количество оплат картами, и число оплат наличными выросли с 12 мая по 21 мая по сравнению с периодом с 30 марта по 11 мая на 19%. Средний чек за данный период в целом почти не изменился, он составляет 876 рублей, а средний чек при оплате в интернете снизился на 20% до 940 рублей. "Таким образом, жители России стали чаще совершать в интернете более мелкие покупки", - указывается в анализе.

Доля операций по безналичной оплате после окончания периода нерабочих дней не изменилась по сравнению со значениями апреля, она составляет около 62% (до введения самоизоляции в феврале-марте - 56%).