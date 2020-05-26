Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-26T08:43
https://ria.ru/20200526/1571986103.html
Киевский суд продлил арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета
https://cdn23.img.ria.ru/images/156232/77/1562327749_0:205:720:610_1036x0_80_0_0_29e27eb85e7c45e12ad76d125f5b3f18.jpg
РИА Новости

Киевский суд продлил арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета

08:43 26.05.2020
245
© Фото : аккаунт Юлии Кузьменко в FacebookЮлия Кузьменко
Юлия Кузьменко
© Фото : аккаунт Юлии Кузьменко в Facebook
КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко до 24 июля, соответствующее решение огласил судья.
Ранее адвокат подозреваемого Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
"Ходатайство удовлетворить, продлить до 24 июля 2020 года включительно срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей", - цитирует судью агентство "Укринформ".
В декабре 2019 года глава МВД Украины заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Юлия Кузьменко
23 апреля, 14:36
Адвокат подозреваемой по делу Шеремета рассказал об обысках у подзащитной
200010
Обсудить 0
ДонбассПавел ШереметКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Лабораторные мыши
В Новосибирске создают мышей, восприимчивых к COVID-19
Вертолет Ми-8
На борту разбившегося на Чукотке Ми-8 были три члена экипажа и техник
Спасатели
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган держит плакат, на котором изображены территории Палестины
Почему Европа боится сравнений Крыма с Палестиной?
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев посмертно наградил полицейских, погибших на блокпосту в Алма-Ате
Американские доллары
Российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты
Нефрит
В Красноярском крае задержали подозреваемых в незаконной добыче нефрита
Сломанное дерево после ураганного ветра в Свердловской области
Число погибших из-за урагана в Свердловской области выросло до четырех
Жилые дома в Луганской области, поврежденные обстрелом и пожаром
В ЛНР из-за аварии на станции без воды остались тысячи квартир и домов
Сотрудник пожарной службы
При пожаре в частном доме в Санкт-Петербурге пострадали двое
Кондитерский отдел в супермаркете
"Рот Фронт" подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет "Ромашки"
Участники акции против президента Украины Владимира Зеленского на площади Независимости в Киеве
Падающего толкни. Кто объединился против Зеленского
Самоходные артиллерийские установки (САУ) Коалиция-СВ
В России начались испытания новой версии гаубицы "Коалиция-СВ"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
Статуя Фемиды
В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34COVID-19 выявили у 42 сотрудников САЭС и компаний Росатома в Десногорске
09:30"Рот Фронт" подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет "Ромашки"
09:30Молдавия возобновила международное автобусное и железнодорожное сообщение
09:29В России провели более 9,1 миллиона тестов на коронавирус
09:26В столице Индии сгорело более тысячи хижин
09:24СК проверит сообщение об отсутствии доплат сельским врачам в Башкирии
09:24В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
09:21Разбившийся на Чукотке вертолет Ми-8 не ремонтировали перед взлетом
09:19Американский эксперт: США не готовы к партнерству с Россией в космосе
09:17СМИ: Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай в апреле
09:16Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
09:16Названы продукты, помогающие облегчить боль
09:15На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 21 584 человек
09:15В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы
09:14Около 29 тысяч жителей Свердловской области остаются без электричества
09:14В Японии началась выдача пособий гражданам
09:13В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса
09:11Прокуратура нашла нарушения на складе "Красное & Белое" в Екатеринбурге
09:04Площадь пожара под Самарой выросла до тысячи квадратных метров
09:02На Дальний Восток поступила вторая партия средств защиты для медиков
Лента новостейМолния