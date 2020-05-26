В Оренбуржье ищут пропавшего на рыбалке трехлетнего мальчика

"Трехлетний ребенок с отцом и другими детьми был на рыбалке. В какой-то момент отец отвлекся, а когда поймал рыбу, позвал детей – посмотреть на улов. Младший ребенок, который сидел рядом на берегу реки и играл с банкой, исчез. Местные жители немедленно организовали его поиски", - рассказали агентству спасатели.