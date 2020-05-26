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2020-05-26T08:29
https://ria.ru/20200526/1571985859.html
В Оренбуржье ищут пропавшего на рыбалке трехлетнего мальчика
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РИА Новости

В Оренбуржье ищут пропавшего на рыбалке трехлетнего мальчика

08:29 26.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
УФА, 26 мая – РИА Новости. Порядка 80 человек - спасателей, полицейских и добровольцев - ищут трехлетнего мальчика в Оренбургской области, который пошел с отцом на рыбалку и пропал, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ОренСпас".
По данным собеседника агентства, инцидент произошел на реке Деме близ села Наурузово.
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"Трехлетний ребенок с отцом и другими детьми был на рыбалке. В какой-то момент отец отвлекся, а когда поймал рыбу, позвал детей – посмотреть на улов. Младший ребенок, который сидел рядом на берегу реки и играл с банкой, исчез. Местные жители немедленно организовали его поиски", - рассказали агентству спасатели.
По данным спасательного отряда, в поисках пропавшего малыша участвуют порядка 80 человек. "Это местные жители, которые прочесывали территорию и берег реки до приезда спасателей. Это спасатели поискового отряда и полицейские", - пояснили агентству.
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Оренбургская областьПроисшествия
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