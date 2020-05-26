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2020-05-26T06:24
https://ria.ru/20200526/1571984072.html
ЕАО выделит из резервного фонда 8,6 миллиона рублей на борьбу с COVID-19
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РИА Новости

ЕАО выделит из резервного фонда 8,6 миллиона рублей на борьбу с COVID-19

06:24 26.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ХАБАРОВСК, 26 мая – РИА Новости. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Еврейской автономной области приняла решение дополнительно выделить из резервного фонда региона 8,6 миллиона рублей на борьбу с COVID-19, сообщает областной оперативный штаб.
"Ещё 8,6 миллиона рублей пойдут из резервного фонда ЕАО на борьбу с коронавирусной инфекцией. Решение о выделении средств приняли на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства ЕАО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из этой суммы 2,4 миллиона рублей выделят на организацию фильтр-бокса в ОГБУЗ "Областная больница" для оказания медпомощи пациентам с COVID-19. Ещё 4,8 миллиона рублей направят на обеспечение работы обсерватора в санатории "Кульдур". Почти 300 тысяч рублей перечислят на организацию в областной больнице компьютерной томографии для пациентов с коронавирусом. Почти 740 тысяч рублей выделят на закупку реагентов "Изотерм SARS-Cov-2 РНК-скрин" для выполнения лабораторных тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Еврейская автономная областьОбщество
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