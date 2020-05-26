ЕАО выделит из резервного фонда 8,6 миллиона рублей на борьбу с COVID-19

"Ещё 8,6 миллиона рублей пойдут из резервного фонда ЕАО на борьбу с коронавирусной инфекцией. Решение о выделении средств приняли на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства ЕАО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из этой суммы 2,4 миллиона рублей выделят на организацию фильтр-бокса в ОГБУЗ "Областная больница" для оказания медпомощи пациентам с COVID-19. Ещё 4,8 миллиона рублей направят на обеспечение работы обсерватора в санатории "Кульдур". Почти 300 тысяч рублей перечислят на организацию в областной больнице компьютерной томографии для пациентов с коронавирусом. Почти 740 тысяч рублей выделят на закупку реагентов "Изотерм SARS-Cov-2 РНК-скрин" для выполнения лабораторных тестов.