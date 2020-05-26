В Германии за сутки выявили 432 случая коронавируса

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за сутки увеличилось на 432, скончались 45 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне сообщалось о 289 новых случаях и 10 летальных исходах.
По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 179 002 случая заболевания, скончались 8 302 пациента с коронавирусом.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 456), Северном Рейне-Вестфалии (37 395) и Баден-Вюртемберге (34 466). В Берлине зафиксированы 6652 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,3 миллиона случаев заболевания, умерли более 342 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.