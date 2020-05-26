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Распространение нового коронавируса
2020-05-26T03:42
https://ria.ru/20200526/1571983020.html
Пандемия COVID-19 побудила британцев покупать жилье за городом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156312/37/1563123713_0:0:3194:1797_1036x0_80_0_0_b1bc0733107b729cef7e1994f1f80be6.jpg
РИА Новости

Пандемия COVID-19 побудила британцев покупать жилье за городом

03:42 26.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВеликобритания
Великобритания
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Великобритания. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. После ослабления карантина в Великобритании на рынок недвижимости хлынул отложенный спрос со стороны потенциальных покупателей и арендаторов. Карантин побудил в британцах желание обзавестись более просторным городским жильем или домами за городом. О том, что происходит на рынке недвижимости в условиях COVID-19, РИА Новости рассказали в британских агентствах недвижимости.
Правительство Великобритании с 13 мая ввело первый этап ослабления ограничений из-за коронавируса. После двух месяцев простоя агентствам в Англии разрешили показывать клиентам дома и квартиры, власти Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, как ожидается, откроют свои рынки 18 июня.
По данным онлайн-агрегатора недвижимости Rightmove, на первой неделе после ослабления карантина количество посещений сайта вернулось к докарантинному уровню – около 5,2 миллиона в день. Число онлайн-заявок, поступивших за неделю в агентства, превысило в среднем на 8-10% количество обращений за неделю в начале февраля.
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Как рассказали агенты, карантин и длительная изоляция дома привели к тому, что многие потенциальные покупатели стали рассматривать покупку отдельного собственного жилья вместо квадратных метров в многоквартирных домах.
"Мы наблюдаем особую активность на рынке жилья начального уровня в 1–2 миллиона фунтов стерлингов со стороны пар, начинающих семейную жизнь. Они часто пропускают шаг по переезду из однокомнатной квартиры в квартиру с двумя спальнями и садиком, и при помощи недорогих кредитов стремятся приобрести дом с тремя спальнями", - рассказал РИА Новости Эндрю Грукок из Knight Frank.
В агентстве Savills отметили, что в конце апреля большинство из 700 клиентов, которые планируют покупку или продажу жилья в ближайшие месяцы, выразили желание переехать в более просторные жилища или в пригород.
По словам Грукока, в ряде районов Лондона развернулась настоящая война за некоторые объекты недвижимости. "Высокий интерес в таких районах, как Уондсворт, Баттерси и Излингтон, потому что покупатели знают и любят эти районы", - отметил представитель агентства.
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Однако пока большинство британцев проявляют осторожность и не спешат быстро заключать сделки, многие покупатели ждут снижения цен на жилье.
По данным строительной компании Nationwide, несмотря на карантин и закрытый рынок в апреле цены на недвижимость выросли на 0,7%, что соответствует годовому росту на уровне 3,7%. При этом почти все сделки были заключены еще до карантина, так что предугадать, какими цены будут в предстоящие недели и после окончательного снятия карантина, не так просто.
"Мы ожидаем, что цены на жилье снизятся примерно на 5-10% в краткосрочной перспективе, поскольку доверие покупателей уменьшилось в результате продолжающейся пандемии COVID-19. Но это будет не такое сильное падение для рынка, как во время рецессии начала 1990-х или в период мирового финансового кризиса", - предположили в Savills.
"Вполне ожидаемо, что рынок нового и строящегося жилья будет восстанавливаться быстрее, так как новые дома проще представить в виртуальном формате и легче соблюдать социальное дистанцирование при показе квартир", - отметил эксперт в Savills.
Темпы оживления рынка будут зависеть от скорости восстановления экономики, а также от стоимости кредитов и роста доходов населения, заключили эксперты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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