Пандемия COVID-19 побудила британцев покупать жилье за городом

ЛОНДОН, 26 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. После ослабления карантина в После ослабления карантина в Великобритании на рынок недвижимости хлынул отложенный спрос со стороны потенциальных покупателей и арендаторов. Карантин побудил в британцах желание обзавестись более просторным городским жильем или домами за городом. О том, что происходит на рынке недвижимости в условиях COVID-19 , РИА Новости рассказали в британских агентствах недвижимости.

Шотландии и Правительство Великобритании с 13 мая ввело первый этап ослабления ограничений из-за коронавируса. После двух месяцев простоя агентствам в Англии разрешили показывать клиентам дома и квартиры, власти Уэльса Северной Ирландии , как ожидается, откроют свои рынки 18 июня.

По данным онлайн-агрегатора недвижимости Rightmove, на первой неделе после ослабления карантина количество посещений сайта вернулось к докарантинному уровню – около 5,2 миллиона в день. Число онлайн-заявок, поступивших за неделю в агентства, превысило в среднем на 8-10% количество обращений за неделю в начале февраля.

Как рассказали агенты, карантин и длительная изоляция дома привели к тому, что многие потенциальные покупатели стали рассматривать покупку отдельного собственного жилья вместо квадратных метров в многоквартирных домах.

"Мы наблюдаем особую активность на рынке жилья начального уровня в 1–2 миллиона фунтов стерлингов со стороны пар, начинающих семейную жизнь. Они часто пропускают шаг по переезду из однокомнатной квартиры в квартиру с двумя спальнями и садиком, и при помощи недорогих кредитов стремятся приобрести дом с тремя спальнями", - рассказал РИА Новости Эндрю Грукок из Knight Frank.

В агентстве Savills отметили, что в конце апреля большинство из 700 клиентов, которые планируют покупку или продажу жилья в ближайшие месяцы, выразили желание переехать в более просторные жилища или в пригород.

По словам Грукока, в ряде районов Лондона развернулась настоящая война за некоторые объекты недвижимости. "Высокий интерес в таких районах, как Уондсворт, Баттерси и Излингтон, потому что покупатели знают и любят эти районы", - отметил представитель агентства.

Однако пока большинство британцев проявляют осторожность и не спешат быстро заключать сделки, многие покупатели ждут снижения цен на жилье.

По данным строительной компании Nationwide, несмотря на карантин и закрытый рынок в апреле цены на недвижимость выросли на 0,7%, что соответствует годовому росту на уровне 3,7%. При этом почти все сделки были заключены еще до карантина, так что предугадать, какими цены будут в предстоящие недели и после окончательного снятия карантина, не так просто.

"Мы ожидаем, что цены на жилье снизятся примерно на 5-10% в краткосрочной перспективе, поскольку доверие покупателей уменьшилось в результате продолжающейся пандемии COVID-19. Но это будет не такое сильное падение для рынка, как во время рецессии начала 1990-х или в период мирового финансового кризиса", - предположили в Savills.

"Вполне ожидаемо, что рынок нового и строящегося жилья будет восстанавливаться быстрее, так как новые дома проще представить в виртуальном формате и легче соблюдать социальное дистанцирование при показе квартир", - отметил эксперт в Savills.

Темпы оживления рынка будут зависеть от скорости восстановления экономики, а также от стоимости кредитов и роста доходов населения, заключили эксперты.