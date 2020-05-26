Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19

"Были взяты 150 проб на станции Гамарра, у 25,33% пассажиров оказался COVID-19. На станции Каха де Агуа реализован 151 тест, из них 43,71% оказались положительными. На станции Мательини взято 179 проб, положительные результаты у 13,41%, в то время как на станции Наранхаль проведено 150 тестов, из которых 15,33% оказались положительными", - говорится в сообщении.