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2020-05-26T02:16
https://ria.ru/20200526/1571982331.html
Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/105032/43/1050324393_0:254:2966:1922_1036x0_80_0_0_c4d8b1fe3c64781881fcf24f1e15ac13.jpg
РИА Новости

Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19

02:16 26.05.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкЛима
Лима
© РИА Новости / Мария Ващук
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Лима. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мая – РИА Новости. Власти Перу начали проводить быстрые тесты на COVID-19 пассажирам метро в Лиме, положительные результаты показали примерно треть анализов, следует из сообщения правительства страны.
"Были взяты 150 проб на станции Гамарра, у 25,33% пассажиров оказался COVID-19. На станции Каха де Агуа реализован 151 тест, из них 43,71% оказались положительными. На станции Мательини взято 179 проб, положительные результаты у 13,41%, в то время как на станции Наранхаль проведено 150 тестов, из которых 15,33% оказались положительными", - говорится в сообщении.
Подобные тесты продолжат брать и дальше, их будут реализовывать в других терминалах общественного транспорта.
В случае выявления заболевания у гражданина он будет отправлен домой или в центр изоляции для больных коронавирусом.
С понедельника система общественного транспорта в Лиме заработала в полном объеме.
В Перу зарегистрировано 123 979 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 50 949 пациентов, скончались 3629 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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